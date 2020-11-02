Глава КСУ не явился на допрос в ГБР
Допрос должен был начаться в 9:30 в понедельник, 2 ноября
Дело, по которому вызывали Тупицкого, затрагивает события 2013-2014 годов
Ранее он говорил, что не намерен идти в ГБР и назвал причину
Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий не явился на допрос в Государственное бюро расследований.
Он был запланирован на 9:30 в понедельник, 2 ноября. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу ГБР.
Отмечается, что Тупицкого должны были проверить следственным путем на участие в преступной организации, совершенных в ее составе преступлениях, а также в принятии мер к сокрытию преступлений.
"Он должен был прийти на 9:30, но не явился", – сообщили в пресс-службе Бюро.
Хотя известно, что ранее глава КСУ заявлял, мол, он не намерен идти на допрос, и попросил "не удивляться" этому.
"Прошу не удивляться, если я не появлюсь на допрос. Почему не появлюсь? Фактически обнародовано мне подозрение. Какой же я свидетель после этого", – заявил Тупицкий.
Напомним, что ранее народный депутат из фракции "Слуга народа" Галина Янченко анонсировала встречу 2 ноября между председателем КСУ Александром Тупицким, спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым и президентом Владимиром Зеленским. В частности, для обсуждения возможных шагов выхода из сложившегося кризиса вследствие последних решений Конституционного суда и поданного президентского законопроекта. Кроме этого, заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам антикоррупционной политики заявила о намерении внести в парламент представление о сокращении финансирования КСУ.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Конституционный суд Украины признал неконституционным уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. Соответственно, судьи отменили уголовную ответственность за недостоверное декларирование имущества и ограничили полномочия НАПК.
НАПК закрыло доступ к электронным декларациям, однако распоряжением Кабмина, принятым по решению Совета национальной безопасности и обороны, доступ был восстановлен.
Также Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект об увольнении всего состава Конституционного суда.
Председатель КСУ Александр Тупицкий заявил, что законопроект Зеленского якобы имеет признаки конституционного переворота.
Представитель Совета Европы и глава Венецианской комиссии раскритиковали законопроект президента Владимира Зеленского, который предусматривает смену состава Конституционного суда. Они предупредили, что это будет нарушением Основного закона и призывали рассмотреть другие варианты разрешения кризиса. Кроме того, документ раскритиковали украинцы.
В свою очередь представитель президента в КСУ Федор Вениславский назвал проект закона единственным возможным вариантом выхода из кризиса после решения Конституционного суда.
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что за скандальными решениями Конституционного суда стоят "российские марионетки" и "некоторые украинские олигархи", которые чувствуют угрозу со стороны антикоррупионних органов.