Глава КСУ не явился на допрос в ГБР

Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий не явился на допрос в Государственное бюро расследований.

Он был запланирован на 9:30 в понедельник, 2 ноября. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Отмечается, что Тупицкого должны были проверить следственным путем на участие в преступной организации, совершенных в ее составе преступлениях, а также в принятии мер к сокрытию преступлений.

"Он должен был прийти на 9:30, но не явился", – сообщили в пресс-службе Бюро.

Хотя известно, что ранее глава КСУ заявлял, мол, он не намерен идти на допрос, и попросил "не удивляться" этому.

"Прошу не удивляться, если я не появлюсь на допрос. Почему не появлюсь? Фактически обнародовано мне подозрение. Какой же я свидетель после этого", – заявил Тупицкий.

Напомним, что ранее народный депутат из фракции "Слуга народа" Галина Янченко анонсировала встречу 2 ноября между председателем КСУ Александром Тупицким, спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым и президентом Владимиром Зеленским. В частности, для обсуждения возможных шагов выхода из сложившегося кризиса вследствие последних решений Конституционного суда и поданного президентского законопроекта. Кроме этого, заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам антикоррупционной политики заявила о намерении внести в парламент представление о сокращении финансирования КСУ.

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