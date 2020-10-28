Глава КС купил в оккупированном Крыму участок и не задекларировал его – СМИ

Журналисты обнаружили у главы Конституционного Суда Украины, который отменил уголовную ответственность за незаконное декларирование, незадекларированный земельный участок в оккупированном Россией Крыму.

Его Александр Тупицкий якобы приобрел в 2018 году и оформил по российским законам, сообщают "Схемы", проект "Радио Свобода" и телеканал "UA:Перший" (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Александр Тупицкий. "Интерфакс-Украина"

"Председатель Конституционного Суда Александр Тупицкий в 2018 году стал владельцем земельного участка в поселке Кореиз Автономной Республики Крым, оформив договор купли-продажи по российскому законодательству, но не отобразил информацию об этом в своей декларации об имуществе и доходах", – отметили журналисты.

Участок судья якобы купил в Кореизе. Google Maps

Как пишет издание, Тупицкий еще до аннексии владел особняком и землей в Кореизе, недалеко от Ялты. В 2018 году он якобы расширил свои владения, получив еще один участок возле дома в свою собственность.

Журналисты обнародовали выписку их Единого государственного реестра РФ. Согласно документу, участок площадью 126 кв.м он купил в июле 2018 года (на то время он был заместителем главы КС) у гражданина России Владимира Рисятова. При этом в декларациях за 2018 и 2019 годы об этом нет упоминания.

Данные из российского реестра.

Член Общественного совета добропорядочности Роман Маселко пояснил, что украинские чиновники ограничены законодательством и не имеют права вступать в любые отношения с оккупационной властью.

"Судья не имеет права вступать в любые отношения с оккупационными властями. Ведь есть статья 9 Закона Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины", и он как представитель судебной власти должен придерживаться позиции, что эти органы незаконны и покупать там какое-то имущество означает признание их легитимности", – пояснил юрист.

Участок главы КС.

В свою очередь продавец участка рассказал журналистам, что судья является его соседом, а участки якобы были неправильно разделены. Поэтому они договорились оформить договор купли-продажи, хотя по факту продажи не было.

На это юристы заявили, что судья получил в свою собственность землю от другого лица бесплатно, а по антикоррупционному законодательства это может трактоваться как незаконный подарок.

Рыночная стоимость земли в Кореизе составляет от 5 до 15 тысяч долларов за сотку.

В пресс-службе суда заверили, что все имущество, которое есть в собственности и пользовании Тупицкого, есть в ежегодной декларации.

Дом главы КС.

Напомним, что Конституционный Суд признал неконституционной статью, которая предусматривала наказание за недостоверное декларирования. После этого Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции закрыло реестр электронных деклараций.

Как сообщал OBOZREVATEL, в НАБУ назвали решение КС "политическим", а также добавили, что таким образом суд якобы намерен защитить своих судей, чье недостоверное декларирование исследуется в уголовных производствах.

Теперь, уточнили в ведомстве, все уголовные дела по данной статье должны быть закрыты.