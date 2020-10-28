Глава КС купил в оккупированном Крыму участок и не задекларировал его – СМИ

Журналисты обнаружили у главы Конституционного суда Украины, который отменил уголовную ответственность за незаконное декларирование, незадекларированный земельный участок в оккупированном Россией Крыму.

Его Александр Тупицкий якобы приобрел в 2018 году и оформил по российским законам, сообщают "Схемы", проект "Радио Свобода" и телеканала "UA:Перший" (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Председатель Конституционного суда Александр Тупицкий в 2018 году стал владельцем земельного участка в поселке Кореиз Автономной республики Крым, оформив договор купли-продажи по российскому законодательству, но не отобразил информацию об этом в своей декларации об имуществе и доходах", – отметили журналисты.

Как пишет издание, Тупицкий еще до аннексии владел особняком и землей в Кореизе недалеко от Ялты. В 2018 году он якобы расширил свои владения, получив еще один участок возле дома в свою собственность.

Журналисты обнародовали выписку их Единого государственного реестра РФ. Согласно документу, участок площадью 126 кв.м он купил в июле 2018 года (на то время он был заместителем главы КС) у гражданина России Владимира Рисятова. При это в декларациях за 2018 и 2019 годы об этом нет упоминания.

Член Общественного совета добропорядочности Роман Маселко пояснил, что украинские чиновники ограничены законодательством и не имеют права вступать в любые отношения с оккупационной властью.

"Судья не имеет права вступать в любые отношения с оккупационными властями. Ведь есть статья 9 закона Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины", и он как представитель судебной власти должен придерживаться позиции, что эти органы незаконны и покупать там какое-то имущество означает признание их легитимности", – пояснил юрист.

В свою очередь продавец участка рассказал журналистам, что судья является его соседом, а участки якобы были неправильно разделены. Поэтому они договорились оформить договор купли-продажи, хотя по факту продажи не было.

На это юристы заявили, что судья получил в свою собственность землю от другого лица бесплатно, а по антикоррупционному законодательства это может трактоваться как незаконный подарок.

Рыночная стоимость земли в Кореизе составляет от 5 до 15 тысяч долларов за сотку.

В пресс-службе суда заверили, что все имущество, которое есть в собственности и пользовании Тупицкого, есть в ежегодной декларации.

Напомним, что Конституционный суд признал неконституционной статью, которая предусматривала наказание за недостоверное декларирования. После этого Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции закрыло реестр электронных деклараций.

Как сообщал OBOZREVATEL, в НАБУ назвали решение КС "политическим", а также добавили, что таким образом суд якобы намерен защитить своих судей, чье недостоверное декларирование исследуется в уголовных производствах.

Теперь, уточнили в ведомстве, все уголовные дела по данной статье должны быть закрыты.