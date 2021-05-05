Глава Госпогранслужбы раскрыл цели военных маневров РФ у границ Украины

Скопление войск РФ и их маневры вдоль границы с Украиной были очередным элементом гибридной войны.

Как заявил в интервью "РБК-Украина" председатель Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко, эти учения были использованы Россией именно для демонстрации силы Украины.

Кроме того, по его словам, целью Кремля было "давление на военно-политическое руководство нашего государства и, конечно, на наших международных партнеров, которые активно поддерживают Украину на ее пути к миру".

На вопрос, имела ли Россия целью проведение точечных, локальных боевых операций, Дейнеко ответил, что очень трудно "заглянуть в голову" главе РФ Владимиру Путину.

"Настоящую цель, я думаю, даже он не понимает. Но конечно, что такое количество и военных, и оружия в любой момент могло получить команду и начать вооруженную агрессию на территорию Украины", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в начале апреля десантные артиллерийские катера Каспийской флотилии Военно-морского флота России начали мижфлотський переход в Черное море. Он якобы был связан с учениями.

Отряд состоял из 15 судов. Военные тренировались проходить через узкие участки и проточные зоны, а также отражать морские и воздушные десанты.