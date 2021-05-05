Глава Госпогранслужбы раскрыл цели военных маневров РФ у границ Украины

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Расследования
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Вооруженная агрессия могла начаться в любой момент

Скопление войск РФ и их маневры вдоль границы с Украиной были очередным элементом гибридной войны.

Как заявил в интервью "РБК-Украина" председатель Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко, эти учения были использованы Россией именно для демонстрации силы Украины.

Кроме того, по его словам, целью Кремля было "давление на военно-политическое руководство нашего государства и, конечно, на наших международных партнеров, которые активно поддерживают Украину на ее пути к миру".

На вопрос, имела ли Россия целью проведение точечных, локальных боевых операций, Дейнеко ответил, что очень трудно "заглянуть в голову" главе РФ Владимиру Путину.

"Настоящую цель, я думаю, даже он не понимает. Но конечно, что такое количество и военных, и оружия в любой момент могло получить команду и начать вооруженную агрессию на территорию Украины", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Также для учений над Черным морем РФ привлекла более 50 истребителей Су-27СМ и Су-30СМ, бомбардировщики Су-24М и Су-34, штурмовиков Су-25см3. Самолеты отрабатывали пуски ракет и бомбометание по морским целям.

  • После завершения военных учений возле Крыма Россия все же оставила в Черном море два больших десантных корабля.

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