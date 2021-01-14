Глава Антикоррупционного суда посещала киевский институт, когда там развлекались Вовк и Тупицкий

Председатель Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) Елена Танасевич посещала Киевский институт интеллектуальной собственности и права Национального университета "Одесская юридическая академия" именно в тот вечер, когда там проходила предновогодняя вечеринка с участием одиозных судей.

Как сообщает Slidstvo.Info, на вечеринке председатель Конституционного суда Украины Александр Тупицкий и председатель Окружного админсуда Киева Павел Вовк. Дело Вовка по созданию преступной организации именно сейчас рассматривает ВАКС (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По данным нескольких источников, 23 декабря Танасевич приехала на предновогоднюю вечеринку, где была в одной компании с подозреваемым Вовком и другими влиятельными судьями.

На эту же вечеринку пришли детективы Национального антикоррупционного бюро, которые попытались вручить Вовку повестку на судебное заседание, но он срочно покинул здание. На видео, опубликованном НАБУ, видно, как Вовк без верхней одежды быстро идет к авто, игнорируя детективов.

В ответ на журналистский запрос Антикоррупционный суд сообщил, что действительно вечером 23 декабря Танасевич посетила Киевский институт интеллектуальной собственности и права "для обсуждения организации онлайн-лекций для студентов". Это обсуждение якобы было назначено на 18:00.

Директор института Василий Фелик сказал, что ничего не знает о проведении судейской вечеринки. Также он путался в деталях, когда именно председатель ВАКС приехала в учебное заведение.

На вопрос, что там делал Вовк вечером 23 декабря, директор ответил, что "любой может ходить по территории института, она открыта для посетителей".

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