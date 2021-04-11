Интересная получается история с визитом Дмитрия Стешина в оккупированный Донецк.

Когда я написал о том, что появление Стешина в Донецке может сигнализировать о готовящихся провокациях с его участием, то даже не сомневался, что так произойдёт в ближайшие 48 часов. И вот, вечером 10 апреля вспыхнул Донецкий мясокомбинат. Чутьё мне подсказывало, что самое время ожидать историй про атаковавшие комбинат дроны ВСУ или про ДРГ НАТО или ещё какую ни будь отборную пропагандистскую дичь, без упоминания того, что на мясокомбинате традиционно размещаются НВФ. Но – нет.

Дмитрий Стешин не уделил пожару, который был виден с любой точки Донецка, абсолютно никакого внимания. Вместо этого он гулял по городу и рассказывал насколько тот пришёл в упадок, обветшал и деградирует. А всё не потому, что Донецк – оккупирован российскими войсками и, по сути, изолирован от всего цивилизованного мира, политически, экономически и ментально, а потому, что его Россия седьмой год не принимает в свой состав. А если и примет, то, внимание, только в составе областей, но не в виде того, что называют “ДНР”!

Если кто не понял, то когда тебя от слёзных историй про деградирующий оккупированный город не отвлекает даже гиена огненная, разрезающая небосвод, то явно твоей задачей является именно это. Культивация нарратива о вхождении Донецкой области в состав РФ лишь в формате области. А поскольку “ДНР” это жалкий обрубок Донецкой области, то планы оккупантов словами своей говорящей головы, были озвучены максимально понятно.

Кроме того, напомню, что в конце января в оккупированный Россией Донецк прибыло “армянское трио” Маргарита Симоньян, Тигран Кеосаян и Роман Бабаян для участия в пропагандистском форуме оккупантов “Русский Донбасс”. В ходе этого форму российские ТОП пропагандисты, этнические армяне, с крокодильими слезами на глазах, призвали “Россию матушку” забрать Донбасс в состав России. Эти призывы широко распространялись в российских СМИ и российскими, так называемыми журналистами, в том числе и Дмитрием Стешиным.

Кроме того, вчера, 10 апреля, в СМИ появилась информация, что по данным украинских спецслужб в настоящее время марионеточное руководство “ДНР” подготовило три обращения к правительству России. В первом варианте письменного обращения звучит просьба оказать военную помощь "республике". Во втором - принять "ДНР" в состав России. В третьем - признать независимость "ДНР" и заключить договор о дружбе и сотрудничестве.

С завтрашнего дня Стешин выезжает на передовую. С завтрашнего дня на повестке будет уже другой сценарий. И да – до послания Владимира Путина парламенту осталось 10 дней. За эти 10 дней российские провокаторы вполне могут организовать ещё не один десяток “Владиков”. Эти провокации послужат поводом для озвучивания в рамках обращения Путина к парламенту одного из вариантов письма от “ДНР” – и он будет рассмотрен.

Но всё же, нужен повод и нужны глашатаи этого повода. Они уже на месте и даже не отвлекаются на ЧП, не связанные с их миссией. Отсчёт пошёл на дни?

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