Гиркин заявил о причастности РФ и местных террористов к ликвидации "Моторолы" и других главарей "ДНР"

К подрыву боевика "ДНР" Арсения Павлова ("Моторола") причастны "свои предатели", а ликвидация террористов Александра Беднова (командир банды "Бэтмен") и Алексея Мозгового (командир батальона "Призрак") произошла по приказу бывшего помощника президента России Владислава Суркова.

Об этом в интервью заявил террорист, бывший так называемый министр обороны "Донецкой народной республики" Игорь Гиркин (Стрелков). Фрагментом записи на своем Telegram-канале поделился офицер ВСУ Анатолий Штефан (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Как известно, Беднов был убит 1 января 2015 года около города Лутугино, где колонну "Бэтмена" расстреляли из автоматов, гранатометов и огнеметов. Мозгового ликвидировали в мае-2015 в результате обстрела его кортежа на трассе Луганск-Алчевск.

"Беднов и Мозговой были убиты по, думаю, в итоге по приказу Суркова", – сказал Гиркин. Он добавил, что этих террористов "точно не убивали" украинские военные.

"Что касается "Моторолы", могут быть вопросы. Но без своих предателей точно не обошлось", – заявил оккупант. Как аргумент он напомнил о том, что охрану с дома и подъезда террориста сняли как раз за сутки до его смерти, "хотя до этого охрана стояла постоянно".

Напомним, "Моторола" был ликвидирован в октябре 2016 года. Взрывное устройство сработало в лифте дома, где он жил в подаренной оккупантами квартире. Вместе с террористом также погиб охранник.

Как писал OBOZREVATEL, Игорь Гиркин также считает, что ликвидация экс-главаря "ДНР" Александра Захарченко в 2018 году была организована его конкурентами по коммерческим делам.