Гиркин признал, что Россия спонсирует боевиков на Донбассе. Видео

У террористов "ДНР" на Донбассе есть значительные проблемы с человеческими ресурсами и вооружением, больше половины техники неисправна. Ответственность за это несет Россия и Министерство обороны РФ в частности.

Об этом заявил экс-главарь террористов "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) в прямом эфире российского радио "Комсомольская правда" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Ответственность за все состояние корпусов народной милиции целиком и полностью несет Москва, конкретно – Министерство обороны Российской Федерации. Почему они не обеспечили боеспособность корпусов народной милиции – это к ним вопрос", – сказал бывший так называемый министр обороны "ДНР".

Таким образом Гиркин в очередной раз подтвердил то, что Россия является спонсором боевиков и снабжает их людьми и оружием. При этом он добавил, что непризнанные республики не смогут отразить удар украинских войск.

"Заявление Пушилина о том, что республики готовы отразить атаку и готовы к бою не имеют под собой никаких оснований. Даже с переброшенными силами, с полученным подкреплением республики не способны будут отразить удар самостоятельно", – заявил Гиркин.

Напомним, ранее экс-главарь террористов признал, что в августе 2014 года боевики "Л/ДНР" потерпели поражение от украинской армии. По его словам, в этой ситуации их тогда спасло вмешательство войск Российской Федерации.

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