Гиркин признал, что Россия превратила Донбасс в 'помойную яму'. Видео

Бывший главарь террористов "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) признал, что территория временного оккупированного Россией Донбасса превратилась в "клоаку и помойную яму".

Видео с его рассказом в своем Телеграм-канале опубликовал журналист, член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Денис Казанский.

"Там клоака, там не ад. В аду черти, огонь, что-то творится, а здесь клоака. Безнадежная, унылая, грязная, вонючая клоака…Там делается все, чтобы превратить Донбасс в полный отстойник, вонючую канаву… Когда ставят руководить "республикой" конченного патентованного жулика, чьи подельники сидели в тюрьме в России. Это я про Пушилина (главарь "ДНР" Денис Пушилин – Ред.)", – говорил Гиркин.

Казанский отметил, что когда бывший террорист критикует "ЛДНР" словно не имеет к их созданию никакого отношения.

"В этой эмоциональной тираде вся суть "русского мира" – превратить чужую территорию в помойную яму, ограбить людей, а затем валять дурака и театрально вопрошать "Да как же так? Кто это сделал?". Везде, куда Россия сует свое рыло – одно и то же беспросветное дерьмо, разгребать которое приходится уже несчастным, "освобожденным от фашизма" местным жителям", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Игорь Гиркин заявил о небоеспособности российской армии на Донбассе. Кроме того, он предположил возможное поражение РФ в случае масштабных боев с ВСУ.