Гиркин – о войне на Донбассе: я прогнозирую поражение России, противник готовится к войне

Бывший главарь террористов "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) заявил о небоеспособности 1 и 2 армейских корпусов России на Донбассе. Кроме того, он предположил возможное поражение РФ в случае масштабных боев с Вооруженными силами Украины.

Свой сценарий развития конфликта он озвучил в эфире пропагандистской программы. Ее фрагмент обнародовали на Telegram-канале "Новости Вооруженных сил". Гиркин подчеркнул, что существование "Л/ДНР" зависит только от того, придут ли наемникам на помощь российские Вооруженные силы в случае украинского наступления (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Если они (армия России. – Ред.) будут входить по чуть-чуть и не сразу, то, во-первых, они понесут очень большие потери. Во-вторых, противник-то будет воевать всерьез, а они, скорее всего, будут входить, не имея точного понимания, как, что и где происходит", – отметил террорист.

По его словам, сейчас 1 и 2 АК РФ играют роль своеобразной завесы, прикрытия: они должны продержаться определенное время, пока за их спиной не развернутся (если такое планируется) основные силы агрессора.

"Вопрос заключается в том, что это прикрытие настолько слабо и малобоеспособно, что сыграть роль завесы в случае масштабной атаки противника оно не сможет. Оно будет сметено, сдуто просто, фактически мгновенно. И в этой ситуации времени на разворачивание российских войск просто не будет. Их будут бить еще на выдвижении в определенные районы. При чем не только с воздуха, но и с земли, достигшие туда украинские военные", – считает Гиркин.

"Если украинская армия начинает наступление и на остальной украинско-российской границе будет мир и спокойствие, как в 2014 году, и даже если российская армия вступит на территорию "Л/ДНР", я прогнозирую очень тяжелые потери и, в том числе, поражение российских войск на этом участке. По одной простой причине – противник готовится к войне", – добавил он.

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