Гиркин назвал ликвидацию экс-главаря "ДНР" Захарченко коммерческими разборками

Ликвидация экс-главаря "ДНР" Александра Захарченко в 2018 году якобы была организована его конкурентами по коммерческим делам.

Об этом в ходе интервью заявил террорист, бывший так называемый министр обороны "Донецкой народной республики" Игорь Гиркин (Стрелков). Фрагментом записи поделился в Twitter журналист Денис Казанский (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Захарченко создал свою республиканскую гвардию и финансировал ее за счет донбасских предприятий, за счет сбора, "черной кассы". Без согласований. Как только Захарченко был убит, его республиканскую гвардию тут же разогнали", – сказал Гиркин.

"У меня есть предположение, что его убили именно по коммерческим делам", – продолжил террорист.

Он добавил, что Захарченко накануне ликвидации пытался выстроить собственную экономическую базу, но "пилить Донбасс стремились намного серьезнее, солиднее и уже богатые люди".

Гиркин заявил, что Захарченко убили по коммерческим делам. Отомстили за то, что создавал собственную армию и перешел дорогу конкурентам.



А сказки про фашистов и украинскую ДРГ - это для лохов pic.twitter.com/zuaWJ9Jh8e — Денис Казанський (@den_kazansky) January 25, 2021

Напомним:

Захарченко был убит 31 августа 2018 года в результате взрыва в ресторане "Сепар" в Донецке.

В российском расследовании BAZA говорится, что террориста взорвали, скорее всего, представители его собственной охраны.

Как писал OBOZREVATEL, Гиркин заявил, что сам стал инициатором пророссийских протестов (операция "русская весна") в Одессе и на Донбассе Украины, начиная с марта 2014 года.