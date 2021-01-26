Гиркин назвал ликвидацию экс-главаря "ДНР" Захарченко коммерческими разборками

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Расследования
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Бывший главарь террористов Александр Захарченко

Ликвидация экс-главаря "ДНР" Александра Захарченко в 2018 году якобы была организована его конкурентами по коммерческим делам.

Об этом в ходе интервью заявил террорист, бывший так называемый министр обороны "Донецкой народной республики" Игорь Гиркин (Стрелков). Фрагментом записи поделился в Twitter журналист Денис Казанский (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Захарченко создал свою республиканскую гвардию и финансировал ее за счет донбасских предприятий, за счет сбора, "черной кассы". Без согласований. Как только Захарченко был убит, его республиканскую гвардию тут же разогнали", – сказал Гиркин.

"У меня есть предположение, что его убили именно по коммерческим делам", – продолжил террорист.

Он добавил, что Захарченко накануне ликвидации пытался выстроить собственную экономическую базу, но "пилить Донбасс стремились намного серьезнее, солиднее и уже богатые люди".

Напомним:

Как писал OBOZREVATEL, Гиркин заявил, что сам стал инициатором пророссийских протестов (операция "русская весна") в Одессе и на Донбассе Украины, начиная с марта 2014 года.

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