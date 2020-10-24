Россия не в состоянии обеспечить Крым водой, – гидрогеолог

Проблема острой нехватки пресной воды в аннексированном Россией Крыму не может быть решена силами РФ.

Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал российский гидрогеолог Юрий Медовар. "Отсутствует основной источник водоснабжения, Северо-Крымский канал, который давал практически 80% всей воды, которую потреблял Крым. Теперь его нет, где взять эти 80%?" – спросил он.

Как объяснил ученый, ситуацию с водой на полуострове усугубляет не только отсутствие днепровской воды, но и череда засушливых лет, которая продолжается в Крыму.

По оценкам Медовара, все усилия оккупационных властей найти альтернативный мощный источник пресной воды для Крыма обречены на провал. Так, по его словам, у России нет достаточно эффективных установок для опреснение морской воды, и полученную воду "все равно придется разводить пресной водой".

Кроме того, российские установки для опреснения воды крайне энергозатратны.

Гидрогеолог заявил, что не следует рассчитывать и на добычу пресной воды из скважин. Он пояснил, что водоносный горизонт имеет ограниченный объем воды, и увеличением количества скважин можно лишь "быстрее ее выкачать".

Медовар добавил, что средства в размере 50 миллиардов рублей, выделенные из госбюджета РФ для решения проблемы воды в Крыму, также не помогут.

"На 50 миллиардов можно закупить бутилированную воду и привезти. Можно ее привезти с Байкала. Но дело не в деньгах, а в отсутствии воды", – подчеркнул он.

Полную версию блиц-интервью с Юрием Медоваром скоро читайте на OBOZREVATEL.

Как писал OBOZREVATEL, в аннексированном Россией Крыму вслед за Симферопольским, Бахчисарайским районом и Алуштой график водоснабжения ввели в Белогорске, а Севастополь перешел в "режим повышенной готовности" из-за дефицита воды.