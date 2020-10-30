Арестович – о гибели украинских воинов на Донбассе: окончание режима "тишины" преувеличено

Дарья Дурова Расследования 20:16, 30.10.2020

Обстрел на Донбассе 30 октября, в ходе которого погибли двое украинских воинов, не означает окончания режима прекращения огня.

Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил представитель делегации Украины в Трехсторонний контактной группе Алексей Арестович, передает УНН. По его словам, разговоры об окончании режима "тишины" преувеличены.

"Мы не можем говорить так [об окончании режима]. Это будет очень сильно преувеличено. Мы можем говорить, что есть отдельное вооруженное нарушение режима прекращения огня, которое, к сожалению, привело к таким тяжелым последствиям", – отметил представитель ТКГ.

Арестович сказал, что большая роль в переговорном процессе будет полагаться на представителей ОБСЕ.

"Сейчас будем решать, потому что ситуация тяжелая. Мы ждем ответа от других делегаций. Погибло два военнослужащих Вооруженных сил Украины, двое – ранены. И сейчас, если такое заседание состоится, мы ждем ответа от представителей ОБСЕ", – заявил спикер ТКГ.

Он пояснил, что делегация поставит вопрос, чтобы ОБСЕ как посредник приняла все необходимые меры, "чтобы вернуться к нормализации и разблокированию переговоров в рамках Минских соглашений".

"Будем говорить жестко. Если не будет собрания, будем ли мы стрелять в ответ или нет, надо спрашивать не у меня. Для этого есть военное командование. Мы в рамках делегации ТКГ, используя наши механизмы, сделаем все, чтобы эскалацию было приостановлено и режим прекращения огня продолжился, и продолжилось разблокирование деятельности", – подытожил Арестович.

Напомним, Алексей Арестович также развенчал манипуляцию России о "плане действий" по Донбассу.

Алексей Арестович
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