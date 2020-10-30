Гибель военных ВСУ на Донбассе: появились подробности ночных обстрелов

Террористы "Л/ДНР" в ночь на 30 октября проводили обстрелы по всем участкам на линии фронта в зоне проведении ООС на Донбассе.

Об этом в Facebook сообщил координатор группы "Информационное сопротивление", военный эксперт Константин Машовец. Он добавил, что враг провел не один обстрел по позициям ВСУ.

"В ход пошли АГС (автоматический гранатомет на станке), РПГ (ручной противотанковый гранатомет). Есть сведения и о СПГ (станковый противотанковый гранатомет) и минометах (калибр уточняется). Это помимо стрелкового оружия", – написал эксперт.

Машовец отметил, что количество пострадавших может "несколько отличаться" от сведений штаба ООС.

"Вражеские снайпера и ДРГ (диверсионно-разведывательная группа) как продолжали, так и продолжают (работать – Ред.) "в полный рост" – большинство наших "300-х", включая целый ряд "внезапных и неожиданных" подрывов, за этот период – результат именно их действий", – сказал он.

По его словам, сейчас на фронте у ряда командиров-начальников наблюдается "несколько нервозные" поведенческие реакции.

"Ибо "следящие" за "соблюдением всеобъемлющего режима прекращения огня бобики " из "вышележащих" штабов продолжают контролировать огневой режим на передовой. Сведения инсайдерского характера, поступающие к нам, касаемо "была-не была" ответка, на данный момент носят несколько противоречивый характер (уточняем)", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, за минувшие сутки, 29 октября, российские оккупационные войска пять раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе. Под обстрелами врага были ранены двое военных ВСУ. В пятницу, 30 октября, под вражеским огнем погибли двое украинских военных.