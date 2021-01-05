Гибель украинки в Турции: версии консула и легендарного оперативника разошлись

По словам украинского консула в Турции, среди двух версий полиции о гибели киевлянки Кристины Новицкой вблизи Бодрума рассматривается самоубийство. Впрочем бывший глава криминальной разведки Министерства внутренних дел Украины и Управления по борьбе с организованной преступностью Валерий Кур настаивает на том, что смерть девушки была насильственной.

Об этом пишет "Сегодня". Согласно сценарию правоохранителей, который озвучил дипломат, умершая якобы могла покончить с собой из-за того, что страдала от головной боли.

Однако бывший легендарный оперативник Кур считает, что девушка в наручниках на руках и пакетом на голове – это жертва умышленного убийства.

"Там преступность существует серьезная. Лоту Гули был самым известным вором на всем постсоветском пространстве. И он был авторитетом в Турции. Это дает мне основания предполагать, что наших украинок или русскоязычных красавиц-девочек каким-то образом пытаются приглашать или для работы, или еще для чего-то. И я не удивляюсь, что это может быть насильственная смерть", – отметил он, впрочем подчеркнул, что для окончательных выводов относительно обстоятельств гибели украинки необходимо ознакомиться с результатами судмедэкспертизы.

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