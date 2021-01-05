Гибель украинки в Турции: версии консула и легендарного оперативника разошлись
По словам украинского консула в Турции, среди двух версий полиции о гибели киевлянки Кристины Новицкой вблизи Бодрума рассматривается самоубийство. Впрочем бывший глава криминальной разведки Министерства внутренних дел Украины и Управления по борьбе с организованной преступностью Валерий Кур настаивает на том, что смерть девушки была насильственной.
Об этом пишет "Сегодня". Согласно сценарию правоохранителей, который озвучил дипломат, умершая якобы могла покончить с собой из-за того, что страдала от головной боли.
Однако бывший легендарный оперативник Кур считает, что девушка в наручниках на руках и пакетом на голове – это жертва умышленного убийства.
"Там преступность существует серьезная. Лоту Гули был самым известным вором на всем постсоветском пространстве. И он был авторитетом в Турции. Это дает мне основания предполагать, что наших украинок или русскоязычных красавиц-девочек каким-то образом пытаются приглашать или для работы, или еще для чего-то. И я не удивляюсь, что это может быть насильственная смерть", – отметил он, впрочем подчеркнул, что для окончательных выводов относительно обстоятельств гибели украинки необходимо ознакомиться с результатами судмедэкспертизы.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Новицкая перестала выходить на связь с матерью 30 декабря. А 3 января ее тело нашли в собственном доме – девушка сидела на стуле посреди комнаты с мусорным пакетом на голове и в наручниках.
Друзья погибшей не верят в версию о ее самоубийстве и предполагают, что турецкая полиция может прикрывать кого-то важного.
Между тем турецкие СМИ начали распространять слухи о том, что девушка покончила с собой под влиянием фильма.
В украинском МИД заверили, что дело о гибели девушки находится на особом контроле консульства Украины в Анталии.