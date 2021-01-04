Гибель украинки в Турции: СМИ заявили о самоубийстве под влиянием фильма

Турецкие СМИ продолжают выстраивать версии относительно причин трагического случая с украинкой Кристиной Новицкой, которую днями нашли мертвой в ее доме в районе Бодрум курортного города Мугла.

Так, издание Milliyet пишет, якобы за четыре дня до смерти девушка онлайн заказала наручники (напомним, ее обнаружили сидящей на стуле со скованными руками и с пакетом на голове). Более того, заявляется, будто бы Новицкая совершила самоубийство под влиянием фильма "Между жизнью и смертью" (2003 года).

"Вместо того, чтобы заклеивать рот изолентой, как в фильме, молодая женщина могла попытаться покончить жизнь самоубийством с помощью веревки, которую она сделала из полиэтиленового пакета", – отмечается в статье, но не указывается, о каком именно кино говорится.

Напомним: правоохранители обнаружили, что входные двери в жилье украинки были заперты изнутри, в них находился ключ, также в доме были закрыты окна. Несмотря на резонансность произошедшего и заявления о самоубийстве девушки в медиа, турецкая полиция рассматривает разные версии случившегося, а окончательная причина выяснится после судебно-медицинской экспертизы и расследования.

Тем временем тело Кристины Новицкой сразу после вскрытия в Институте судебной медицины Муглы забрала ее мать, доставив его на родину. Известно, что в Украине также проведут вскрытие тела загадочно погибшей в Турции девушки.

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