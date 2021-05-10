Гибель семьи в ДТП на Ривненщине: в больнице умерла мать малыша

В ДТП с участием автомобилей Mercedes-Benz Sprinter и Audi на трассе Киев – Чоп 9 мая погибла 37-летняя жена водителя легковушки. Несмотря на принятые реанимационные меры, через несколько часов она умерла в больнице.

ДТП произошло, по предварительной информации, из-за того, что водитель легковушки выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с микроавтобусом. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции в Ривненской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Напомним, что от полученных в аварии травм на месте происшествия погиб водитель легковушки, а также его полуторамесячный сын. Водителя микроавтобуса из покореженного авто доставали спасатели. Врачи обнаружили у него политравму, закрытую черепно-мозговую травму и множественные переломы. Мужчину госпитализировали в Ривненскую центральную городскую больницу.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких человек, следователем следственного управления начато досудебное расследование по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

Транспортные средства изъяты и помещены на спецплощадку села Городок. Находились ли оба водителя в состоянии опьянения станет известно по результатам судебно-медицинской экспертизы.

Добавим, что родственница погибших рассказала, что семья в тот трагический день направлялась на кладбище.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, смертельное ДТП на трассе Киев – Чоп вблизи Ривне 9 мая произошло рядом с развлекательным заведением "Айвенго". На месте трагедии работали 15 спасателей и 3 единицы спецтехники ГСЧС.