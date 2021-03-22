Гибель ребенка во Львове: водители неоднократно жаловались на опасный люк

Водители неоднократно жаловались на опасный люк, из-за крышки которого во Львове погиб 10-летний мальчик.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Отмечается, что коммунальные службы так и не отреагировали на сообщения.

В частности, произошло два ДТП из-за аварийного люка. Одно в субботу, 20 марта, второе – ночью на следующий день.

В первом случае все было зафиксировано полицией, а во втором водитель поврежденного автомобиля позвонил на горячую линии Львова и сообщил об аварийном люке.

Мэр города Андрей Садовый в свою очередь заявил, что водоканал знал об этом и выставлял ограничения, но их кто-то снес.

"Они в пятницу вели там работы, сам люк огородили и собирались приступить к ремонту в понедельник. Это трагедия, в том числе и для меня. Сейчас идет следствие, надеюсь, что полиция шаг за шагом разберется в этом деле", – пояснил он.

Однако Садовый не ответил, почему после звонка коммунальщики не выехали на место.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Львове 21 марта внедорожник Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям наехал на крышку люка, которая вылетела и пробила лобовое стекло другого автомобиля Acura. В итоге погиб 10-летний мальчик, который сидел на месте пассажира возле своего отца-водителя.