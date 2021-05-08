Пресс-центр ООС сообщил о том, что в зоне проведения операции Объединенных сил военнослужащими ВСУ был сбит БПЛА российско-оккупационных войск. С начала мая нынешнего года военнослужащие ООС сбили уже два подобных летательных аппарата. А теперь – самое интересное.

Сбитый БПЛА был кустарно приспособлен для сброса боеприпасов и осуществления дистанционного минирования. Он содержал компоненты, произведенные на предприятиях военного назначения Российской Федерации.

Почему я обратил на это внимание? А вот почему.

3 апреля 2021 года российские пропагандисты развернули масштабное распространение фейка о том, что украинский ударный БПЛА убил ребёнка в селе Александровское.

Фейк не выдерживал элементарной критики, поскольку трагический инцидент изобиловал огромным количеством неточностей и откровенной лжи, которой российские пропагандисты сопровождали его вывод на уровень федеральных СМИ.

Но главное в этой трагической истории, которая стала ещё одним эпизодом в послужном списке российской лицемерной пропаганды так это именно удалённость села Александровское от линии боевых действий. Ведь посёлок, находится в глубоком тылу оккупации, на глубине от 15 км до 30 км, в зависимости, если считать от западной или от северной линии фронта. И если принять в учёт тот факт, что согласно сомнительным свидетельствам “украинский” БПЛА целых 2 часа ещё кружил над посёлком, а после того как “скинул” боеприпас спокойно улетел, оставшись незамеченным для ПВО и РЭБ, то возможно и вправду БПЛА был, но чей?

В данном случае стоит обратить внимание на то, как любой БПЛА, который подлетает к линии фронта и пытается зафиксировать позиции ВСУ, то тут же попадает под наблюдение и его пытаются нейтрализовать. Фактически, аналогично происходит с противоположной стороны.

А потому, когда я два месяца назад впервые услышал фейк об “украинском” БПЛА, который убил ребёнка в селе в десятках километрах от линии фронта, то только это обстоятельство уже вызвало у меня серьёзные сомнения относительно правдивости событий. Но, что если БПЛА и вправду был, но, разумеется, не украинский, а оккупационных сил?

Именно это позволяло бы данному беспилотнику находится в глубоком тылу оккупантов, в районе села Александровское, без какого либо противодействия ПВО и РЭБ противника.

Сам же БПЛА имел на вооружении боеприпас, который намеренно, либо непреднамеренно был сброшен в населённом пункте. Хотя, я придерживаюсь версии, что произошёл сброс непреднамеренно, поскольку трагедия случилась 2 апреля, а разгонять фейк об “украинском” БПЛА стали лишь 3 апреля. Задержка оперативного задействования российских пропагандистов поразительная. То есть, около суток думали, что с этим всем делать и как это всё обставить, в итоге решив всё взвалить на эфемерный “украинский” БПЛА.

Разумеется, эта одна из версий трагедии, которая так и останется не раскрытой, с учётом отсутствия проведения оперативных и независимых следственных действий на месте трагедии. Что ещё можно сказать, если бабушка убитого ребёнка до сих пор носит в банке из-под консервы поражающие элементы боеприпаса, являющиеся, по сути, вещественным доказательством и демонстрирует их российским и пророссийским СМИ.

В любом случае, вспоминая версию с БПЛА, следует понимать, что она и вправду имеет право на жизнь. Вот только если БПЛА и был, то практически по всем признакам принадлежал он не ВСУ.

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