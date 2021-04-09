Гибель ребенка на Донбассе: наблюдатели ОБСЕ побывали на месте взрыва

Наблюдатели ОБСЕ побывали на месте взрыва в неподконтрольном правительству Украины поселке Александровское на Донетчине, где погиб 5-летний мальчик. РФ обвинила в обстреле ВСУ и начала распространять фейки, однако украинская сторона опровергла причастность.

Представители миссии рассказали, что им удалось пообщаться с родными ребенка. Об этом говорится в отчете ОБСЕ от 8 апреля.

Там напомнили, что в Енакиево родители мальчика предоставили медицинское свидетельство, в котором указано, что он умер 2 апреля от взрывной травмы и многих осколочных ранений. В тот же день наблюдатели побывали в доме на северной окраине Александровского, где ребенок был в гостях на момент гибели.

В ОБСЕ подчеркивают, что зафиксировали многочисленные отверстия шириной от 2 мм до 7 см на главных воротах, в деревянном сарае, двух металлических баках для воды и в деревянном заборе вокруг сада. Отверстия обнаружили и в двух юго-западных и южной стенах дома, входных металлических дверях.

Кроме этого, указывается о трех разбитых стеклах окна в юго-западной стене дома. Внутри же наблюдатели видели отверстие в потолке кухни и еще два в гостиной и в юго-западной части дома.

"Установить, боеприпас из какого вооружения стал причиной появления воронки, не представлялось возможным. По оценке, все вышеуказанные повреждения возникли недавно, вероятно, в результате разлета осколков", – говорится в сообщении.

Также наблюдатели ОБСЕ пообщались с бабушкой мальчика, которая тоже получила ранения.

"Видели порез и синяк за ее ухом, по полученной информации, от попадания стекла из разбитого окна", – подытожили в миссии

Ранее в отчете ОБСЕ от 6 апреля раскрыли детали взрыва 2 апреля у дома на улице Дорожной в поселке Александровское, в результате которого погиб мальчик.

Отметим: в "ДНР" придумывают фейки о "преступлениях Украины на Донбассе" в стиле кремлевской пропаганды, как оказалось, по специальным "темникам" – появился соответствующий документ с указаниями от оккупантов.

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