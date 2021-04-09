Гибель ребенка на Донбассе: наблюдатели ОБСЕ побывали на месте взрыва
Наблюдатели ОБСЕ побывали на месте взрыва в неподконтрольном правительству Украины поселке Александровское на Донетчине, где погиб 5-летний мальчик. РФ обвинила в обстреле ВСУ и начала распространять фейки, однако украинская сторона опровергла причастность.
Представители миссии рассказали, что им удалось пообщаться с родными ребенка. Об этом говорится в отчете ОБСЕ от 8 апреля.
Там напомнили, что в Енакиево родители мальчика предоставили медицинское свидетельство, в котором указано, что он умер 2 апреля от взрывной травмы и многих осколочных ранений. В тот же день наблюдатели побывали в доме на северной окраине Александровского, где ребенок был в гостях на момент гибели.
В ОБСЕ подчеркивают, что зафиксировали многочисленные отверстия шириной от 2 мм до 7 см на главных воротах, в деревянном сарае, двух металлических баках для воды и в деревянном заборе вокруг сада. Отверстия обнаружили и в двух юго-западных и южной стенах дома, входных металлических дверях.
Кроме этого, указывается о трех разбитых стеклах окна в юго-западной стене дома. Внутри же наблюдатели видели отверстие в потолке кухни и еще два в гостиной и в юго-западной части дома.
"Установить, боеприпас из какого вооружения стал причиной появления воронки, не представлялось возможным. По оценке, все вышеуказанные повреждения возникли недавно, вероятно, в результате разлета осколков", – говорится в сообщении.
Также наблюдатели ОБСЕ пообщались с бабушкой мальчика, которая тоже получила ранения.
"Видели порез и синяк за ее ухом, по полученной информации, от попадания стекла из разбитого окна", – подытожили в миссии
Ранее в отчете ОБСЕ от 6 апреля раскрыли детали взрыва 2 апреля у дома на улице Дорожной в поселке Александровское, в результате которого погиб мальчик.
Отметим: в "ДНР" придумывают фейки о "преступлениях Украины на Донбассе" в стиле кремлевской пропаганды, как оказалось, по специальным "темникам" – появился соответствующий документ с указаниями от оккупантов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
на сайте "народной милиции ДНР" опубликовали фейк о наступлении Вооруженных сил Украины на Донбассе. Оккупанты заявили, что в результате взрыва якобы погиб ребенок и получила ранения женщина.
Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович потребовал назвать имя и фамилию несовершеннолетнего, который якобы "погиб из-за обстрелов ВСУ" в Александровском. Он обратил внимание, что такой информации нет.
Офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц") заявил, что в соцсетях пропагандисты распространили фото ребенка, погибшего еще в 2014 году, выдав это за "нынешнее событие".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает правдивыми фейковые данные "Л/ДНР" о гибели ребенка.
Журналист, представитель Украины в ТКГ Денис Казанский пояснил, что пятилетний ребенок мог погибнуть от взрыва гранаты, которая хранилась где-то во дворе или сарае.
Пресс-секретарь МИД Олег Николенко отметил, что Россия использовала фейк об убитом на Донбассе ребенке, как часть своей психологической операции и пропаганды против Украины.