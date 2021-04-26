Гибель четырех человек в колодце на Одесщине: в полиции назвали предварительную причину и показали видео

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Расследования
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Гибель людей в колодце на Одесщине

Правоохранители назвали предварительную причину гибели четырех человек, чьи тела нашли в колодце на Одесщине. По официальным данным, речь идет о несчастном случае.

Как сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области, сведения по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований именно с такой пометкой. Кроме того, было обнародовано видео с места трагедии (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Спасатель достает тела погибших из колодца на Одесщине
Трагедия на Одесщине произошла неподалеку домов местного населения

На кадрах видно, что туда подогнали специальную технику и огородили территорию бело-красной лентой. В колодец, чтобы достать тела, спустился спасатель.

Место, где произошла трагедия, находится в поле, однако на горизонте недалеко от него виднеются дома местного населения.

Напомним, тела были найдены 25 апреля в селе Плахтиевка Белгород-Днестровского района. Погибшими оказались четверо местных жителей – супруги и еще двое мужчин. Возраст селян – 23-35 лет.

Как рассказал глава Плахтиевской ОТО Иван Лихо, следов насильственной смерти на телах погибших не обнаружили.

Полиция осматривает место гибели четырех человек на Одесщине

Как сообщал OBOZREVATEL, 31 марта в Летичеве Хмельницкой области спасатели достали из 17-метрового колодца пятилетнего ребенка и его мать. Женщина прыгнула туда, когда увидела, что дочь упала в яму.

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