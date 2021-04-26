Гибель четырех человек в колодце на Одесщине: в полиции назвали предварительную причину и показали видео

Правоохранители назвали предварительную причину гибели четырех человек, чьи тела нашли в колодце на Одесщине. По официальным данным, речь идет о несчастном случае.

Как сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области, сведения по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований именно с такой пометкой. Кроме того, было обнародовано видео с места трагедии (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

На кадрах видно, что туда подогнали специальную технику и огородили территорию бело-красной лентой. В колодец, чтобы достать тела, спустился спасатель.

Место, где произошла трагедия, находится в поле, однако на горизонте недалеко от него виднеются дома местного населения.

Напомним, тела были найдены 25 апреля в селе Плахтиевка Белгород-Днестровского района. Погибшими оказались четверо местных жителей – супруги и еще двое мужчин. Возраст селян – 23-35 лет.

Как рассказал глава Плахтиевской ОТО Иван Лихо, следов насильственной смерти на телах погибших не обнаружили.

Как сообщал OBOZREVATEL, 31 марта в Летичеве Хмельницкой области спасатели достали из 17-метрового колодца пятилетнего ребенка и его мать. Женщина прыгнула туда, когда увидела, что дочь упала в яму.