Гибель четырех человек в колодце на Одесщине: появились новые подробности

Четыре человека, тела которых нашли в заброшенном колодце в Белгород-Днестровском районе Одесской области, – местные жители в возрасте от 23 до 35 лет. Двое из них – супруги, которых уже три дня разыскивали родственники.

Как сообщает ТСН, первыми тревогу забили дети – три сестры не дождались родителей с работы и пошли искать их по селу. Только когда к поискам присоединился участковый, удалось найти свидетеля, который видел пропавших у заброшенного колодца (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

В тот день, рассказывает дядя одного из погибших Владимир, его племяннику исполнилось 23 года и он приехал с другом из соседнего села отпраздновать. К ним присоединилось супруги, возвращавшиеся с фермы после работы.

"Для пикника четверка выбрала кучу мусора и земли у колодца. Якобы – спрятались за ней от ветра. Что произошло дальше – можно лишь предполагать. Глубина ямы с водой – 8 метров. А еще у нее пологий край. Упасть – легко, выбраться – невозможно", – говорится в сообщении.

В селе рассказывают, что раньше, во времена колхоза, из этого колодца поили скот. Сейчас же от некогда крупного хозяйства остались полуразрушенные коровники и засоренный колодец.

"Его заморозили, накрыли колодец капитально плитами и завернуто землей было. Неизвестные люди, следствие покажет, кто разрыл землю, снял плиты и такое горе случилось", – сказал сельский голова Иван Лихо.

Местные говорят, что колодец хотел расчистить фермер, который использует старые постройки. И плиты с него оттягивал трактором один из погибших, отец троих девушек.

Что с детьми будет дальше, в селе не знают. Надеются, что их возьмет к себе дядя, живущий неподалеку.

Между тем, полиция следов насильственной смерти не обнаружила и расследует дело как несчастный случай.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 апреля около полудня в поле возле села Плахтиевка в колодце утонули трое мужчин и женщина.