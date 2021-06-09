Гибель 8-летнего мальчика в коллекторе на Днепропетровщине: появились новые подробности

Тело 8-летнего Ибрагима Оглы, который пропал 2 июня в городке Покров Днепропетровской области, нашли кинологи в одном из коллекторов. Предварительно, на теле следов насильственной смерти не обнаружили.

Как сообщает ТСН, собаке удалось взять след мальчика. Это может значить, что на момент, когда ребенка начали искать, он мог быть еще жив.

Мама Ибрагима сообщила о его пропаже только спустя четыре дня – 6 июня. С чем это связано, неизвестно.

Мэр Покрова Александр Шаповал отметил, что семья мальчика никогда не стояла на учете в социальных службах как неблагополучная. Однако соседи говорят другое.

"Они постоянно пьют, там постоянно скандалы, драки. Это концерт на весь двор, это полиция бесконечная здесь. Постоянно она пьяная ходила... Мальчик гулял грязный обычно, голодный. Все время ел "подножный корм" на мусорке", – рассказала соседка.

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Все вопросы по прощанию с ребенком мэрия взяла на себя за счет городского бюджета и благотворительных пожертвований.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

по словам матери, сын пошел гулять на детскую площадку около 12:00 в минувшую среду и не вернулся. На розыск ребенка были ориентированы все службы полиции – ювенальные полицейские, кинологи, превентивные сотрудники и волонтеры.