Гибель 5-летнего ребенка на Донбассе: в ОБСЕ раскрыли детали взрыва

Пятилетний ребенок, о смерти которого "ДНР" запустили фейк с целью дискредитации ВСУ, погиб в результате взрыва 2 апреля.

Инцидент произошел возле дома на улице Дорожной в поселке Александровское. Об этом сообщается в отчете миссии ОБСЕ от 6 апреля, опубликованном на сайте организации.

Днем ранее, 5 апреля, сотрудники морга в Донецке рассказали наблюдателям ОБСЕ по телефону о том, что мальчик скончался от взрывной травмы и множественных осколочных ранений.

6 апреля бабушка погибшего сообщила патрулю миссии, что днем 2 апреля ее внук был во дворе , когда она услышала звук взрыва.

"Бабушка добавила, что видела на улице черный и белый дым. Она сказала, что, когда вышла на улицу, то увидела своего внука, лежащего на земле, и заметила следы осколков и следы повреждений на стене дома и ближайшем заборе", – говорится в отчете.

В миссии отметили, что продолжат следить за этим делом.

Напомним, в "ДНР" утверждают, что беспилотник ВСУ якобы сбросил некое взрывное устройство на улицу поселка. В результате, как говорится в сообщениях противника, погиб мальчик и получила ранение женщина.

Журналист, представитель Украины в Трехсторонний контактной группе Денис Казанский пояснил, что пятилетний ребенок мог погибнуть от взрыва гранаты, которая хранилась где-то во дворе или сарае.

Полный отчет миссии ОБСЕ:

Как ранее сообщал OBOZREVATEL: