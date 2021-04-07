Гибель 5-летнего ребенка на Донбассе: в ОБСЕ раскрыли детали взрыва
Пятилетний ребенок, о смерти которого "ДНР" запустили фейк с целью дискредитации ВСУ, погиб в результате взрыва 2 апреля.
Инцидент произошел возле дома на улице Дорожной в поселке Александровское. Об этом сообщается в отчете миссии ОБСЕ от 6 апреля, опубликованном на сайте организации.
Днем ранее, 5 апреля, сотрудники морга в Донецке рассказали наблюдателям ОБСЕ по телефону о том, что мальчик скончался от взрывной травмы и множественных осколочных ранений.
6 апреля бабушка погибшего сообщила патрулю миссии, что днем 2 апреля ее внук был во дворе , когда она услышала звук взрыва.
"Бабушка добавила, что видела на улице черный и белый дым. Она сказала, что, когда вышла на улицу, то увидела своего внука, лежащего на земле, и заметила следы осколков и следы повреждений на стене дома и ближайшем заборе", – говорится в отчете.
В миссии отметили, что продолжат следить за этим делом.
Напомним, в "ДНР" утверждают, что беспилотник ВСУ якобы сбросил некое взрывное устройство на улицу поселка. В результате, как говорится в сообщениях противника, погиб мальчик и получила ранение женщина.
Журналист, представитель Украины в Трехсторонний контактной группе Денис Казанский пояснил, что пятилетний ребенок мог погибнуть от взрыва гранаты, которая хранилась где-то во дворе или сарае.
Полный отчет миссии ОБСЕ:
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
на сайте "народной милиции ДНР" опубликовали фейк о наступлении Вооруженных сил Украины на Донбассе. Оккупанты заявили, что в результате взрыва якобы погиб ребенок и получила ранения женщина.
Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович потребовал назвать имя и фамилию несовершеннолетнего, который якобы "погиб из-за обстрелов ВСУ" в Александровском. Он обратил внимание, что такой информации нет.
Офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц") заявил, что в соцсетях пропагандисты распространили фото ребенка, погибшего еще в 2014 году, выдав это за "нынешнее событие".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает правдивыми фейковые данные "Л/ДНР" о гибели пятилетнего.