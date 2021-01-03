Героиню "фото года" из Харькова оштрафовали на 760 грн

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Расследования
10,9 т.
Героиню 'фото года' из Харькова оштрафовали на 760 грн

Водитель Kia Sorento, которая на большой скорости снесла ограждение на Набережной в Харькове и упала в реку, заплатит за это ДТП 340 гривен штрафа и 420 грн судебного сбора. Напомним, что происшествие случилось в октябре, тогда в сети кадры девушки на крыше утопленного авто прозвали "фото года".

Решение о наказании еще 22 декабря принял Киевский районный суд Харькова. Постановление появилось в Едином реестре судебных решений накануне нового года и еще может быть обжаловано (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что на заседание суда участница аварии не появилась. В материалах дела говорится, что водитель Kia Sorento "не учла дорожную обстановку, не соблюдала безопасный боковой интервал и совершила наезд на препятствие, а именно забор-ограждение".

Как известно, женщина в ДТП не травмировалась, тогда как автомобиль получил механические повреждения. Водитель и авто из воды достали спасатели.

На владелицу кроссовера составили админпротокол по ст. 124. Копам женщина заявила, якобы причиной ее резкого маневра стала кошка, которая внезапно выбежала на дорогу. Однако в судебном постановлении об этом не упоминается.

"Исследовав материалы дела, суд пришел к выводу, что вина водителя подтверждается имеющимися в материалах дела доказательствами, а именно сведениями, содержащимися в протоколе об административном правонарушении [...] от 20.10.2020; схемой места ДТП от 20.10.2020; объяснениями водителя, привлеченным к материалам дела", – говорится в постановлении.

Отметим, что 340 грн штрафа, который постановил суд в этом ДТП, является минимальным взысканием по ст. 124 КоАП. Тогда как максимальное наказание предусматривает лишение права управления транспортом от шести месяцев до года. В то же время с момента оглашения решения отводится 10 дней на его обжалование.

Видео "Суспільного" от 20 октября 2020 года:

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 20 октября в Харькове девушка на авто слетела в реку. Эпические кадры с ДТП окрестили "фото года".

  • В соцсетях появились информация, что водителем затонувшего авто является Анна Сичкар, которая работает руководительницей юридического отдела в ГУ Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

  • В патрульной полиции Харьковщины отметили, что причиной аварии могла стать кошка. Алкотестер показал, что девушка была трезвая.

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