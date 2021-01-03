Героиню 'фото года' из Харькова оштрафовали на 760 грн

Водитель Kia Sorento, которая на большой скорости снесла ограждение на Набережной в Харькове и упала в реку, заплатит за это ДТП 340 гривен штрафа и 420 грн судебного сбора. Напомним, что происшествие случилось в октябре, тогда в сети кадры девушки на крыше утопленного авто прозвали "фото года".

Решение о наказании еще 22 декабря принял Киевский районный суд Харькова. Постановление появилось в Едином реестре судебных решений накануне нового года и еще может быть обжаловано (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что на заседание суда участница аварии не появилась. В материалах дела говорится, что водитель Kia Sorento "не учла дорожную обстановку, не соблюдала безопасный боковой интервал и совершила наезд на препятствие, а именно забор-ограждение".

Как известно, женщина в ДТП не травмировалась, тогда как автомобиль получил механические повреждения. Водитель и авто из воды достали спасатели.

На владелицу кроссовера составили админпротокол по ст. 124. Копам женщина заявила, якобы причиной ее резкого маневра стала кошка, которая внезапно выбежала на дорогу. Однако в судебном постановлении об этом не упоминается.

"Исследовав материалы дела, суд пришел к выводу, что вина водителя подтверждается имеющимися в материалах дела доказательствами, а именно сведениями, содержащимися в протоколе об административном правонарушении [...] от 20.10.2020; схемой места ДТП от 20.10.2020; объяснениями водителя, привлеченным к материалам дела", – говорится в постановлении.

Отметим, что 340 грн штрафа, который постановил суд в этом ДТП, является минимальным взысканием по ст. 124 КоАП. Тогда как максимальное наказание предусматривает лишение права управления транспортом от шести месяцев до года. В то же время с момента оглашения решения отводится 10 дней на его обжалование.

Видео "Суспільного" от 20 октября 2020 года:

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