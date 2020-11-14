Германия – Украина: смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги наций

Сборная Украины по футболу в субботу, 14 ноября, проведет матч пятого тура Лиги наций.

Соперниками команды Андрея Шевченко станут немцы. Встреча состоится на стадионе "Ред Булл Арена" в Лейпциге. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Германия – Украина. Начало – в 21:45 по киевскому времени.

Накануне у украинских футболистов выявили четыре случая заражения коронавирусом. Игра находится под угрозой срыва.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ГЕРМАНИЯ – УКРАИНА

Увидеть противостояние "желто-синих" с четырехкратными чемпионами мира можно будет в эфире общенационального телеканала "Украина".

Кроме того, трансляцию из Лейпцига запланировал специализированный "Футбол 1", который также предложит расширенную аналитическую студию.

Также показ игры включен в эфирную сетку российского вещателя "Матч ТВ" и белорусского "Беларусь 5. Интернет".

ПРОГНОЗ НА ГЕРМАНИЯ – УКРАИНА

Явным фаворитом игры аналитики считают хозяев поля. Ставки на победу Германии принимаются с коэффициентом 1,30.

Ничья оценивается котировкой 5,75. А показатели на успех украинцев достигают уровня 9,25.

ЛЮДИ В ЧЕРНОМ

Обслуживать встречу доверено бригаде арбитров из Румынии во главе с Овидиу Хацеганом.

Помогать на линиях ему будут соотечественники Октавиан Шовре и Себастьян Георге. Роль четвертого рефери исполнит Себастьян Колцеску.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Йоахим Лев, главный тренер сборной Германии:

– Нам придется преодолеть серьезное сопротивление, если мы хотим добыть положительный результат против Украины. Они снова почти в полном составе по сравнению с игрой в Киеве, обыграли Испанию и Швейцарию. Это не случайно. У сборной Украины много быстрых и техничных футболистов. Но они также умеют хорошо защищаться и играют очень мужественно. Мы сами видели это в Украине. Испания потерпела неудачу, потому что встретила там сопротивление и не нашла хороших решений.

Андрей Шевченко, главный тренер сборной Украины:

– У нас есть возможность играть первым номером. Если мы играем с сильными командами – у нас есть возможность адаптировать команду под ту тактику, которая позволит добиваться результата. Наша команда может перестроиться, завтра мы будем немного менять систему игры, но не будем отказываться от наших принципов. Если не учитывать зараженных COVID-19 игроков, то у всех остальных все в порядке. Травм ни у кого нет.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Германия: Нойер – Госенс, Рюдигер, Гинтер, Клостерманн, Киммих – Кроос, Горецка, Хавертц – Гнабри, Вернер

Украина: Пятов – Конопля, Кривцов, Забарный, Матвиенко, Степаненко, Малиновский, Зинченко, Ярмоленко, Марлос, Яремчук

ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ

Команды в группе 4 Дивизиона А Лиги наций набрали по шесть очков, но "бундестим" опережает украинцев благодаря победе в очной встрече на НСК "Олимпийский" в минувшем месяце – 2:1.

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Украина и Германия встречались друг с другом семь раз. Четыре победы в активе немцев, а еще три встречи завершились вничью. Разница мячей 14-6 в пользу немцев.

В последнем матче "бундестим", как говорилось выше, обыграл подопечных Шевченко в Киеве.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший капитан киевского "Динамо" Домагой Вида прямо во время матча за сборную Хорватии узнал о позитивном тесте на COVID-19.