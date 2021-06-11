Геращенко заявила о сексуальном насилии над пленными на Донбассе: забирали людей без гениталий

Украинцы, которые были освобождены из плена боевиков на Донбассе, стали жертвами сексуального насилия. Пострадали мужчины и женщины.

Об этом в эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1" 10 июня рассказала нардеп от партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко. Она призвала создать коллективный иск к России в отношении каждого, кто пытал или убивал украинцев на Донбассе.

"Я сейчас передала уже новой прокуратуре специально переведенный текст о сексуальных преступлениях в зоне конфликта. Среди людей, которых освобождала я, очень много мужчин и женщин жаловались, что они были жертвами группового изнасилования", – заявила Геращенко.

По ее словам, о таких пытках нет информации ни в одном международном докладе. Геращенко пояснила, что для этого необходимо не просто свидетельство, а и специально проведенное обследование по протоколу. Чтобы все освобожденные из плена его проходили, в прокуратуру подали соответствующее предложение.

"Когда мы забирали людей без рук, когда мы забирали людей без гениталий – это не может прощаться", – подчеркнула Геращенко.

Напомним, что украинцы, которые вернулись домой в рамках обмена пленными, подтвердили факты избиения и нечеловеческого обращения по ним со стороны террористов "Л/ДНР" во время заключения на оккупированной территории Донбасса.

Известно также, что в отдельных местах одновременно содержались в нечеловеческих условиях от 200 до 300 человек независимо от пола, к тому же без должного обеспечения медицинской помощью и питанием.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, на обмене пленными между Украиной и вооруженными формированиями России на Донбассе ("Л/ДНР") "зарабатывали обе стороны". За возвращение одного из военных за три дня с украинской стороны якобы просили 10 тысяч долларов. Об этом заявил экс-первый заместитель командующего Сил специальных операций Сергей Кривонос.