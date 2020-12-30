Геращенко подробно объяснил, в чем Нацполиция подозревает Микитася

У сотрудников полиции и прокуратуры есть достаточно оснований подозревать бывшего нардепа и владельца "Укрбуда" Максима Микитася в организации похищения человека. К тому же знакомого ему и с целью вымогательства у него денежных средств.

Этот факт еще раз подчеркнул заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в эфире телеканала "Украина 24". Он коротко описал суть расследуемых событий, которые произошли 8 декабря в Киеве.

По его словам, в тот день на левом берегу столицы прохожие увидели, как какого-то мужчину силой затаскивают в автомобиль Toyota Land Cruiser. Очевидцы сообщили об этом в полицию, а та объявила в городе план "Перехват", поскольку стало очевидно, что человека взяли в заложники.

Позже правоохранители обнаружили указанный автомобиль в гаражном кооперативе на окраине столицы. Копы задержали четырех человек и гражданина, которого они похитили против его воли.

"От него вымогали расписку, которую он написал под страхом смерти и пыток. О том, что должен господину Микитасю 800 тысяч долларов. Эти лица (злоумышленники. – Ред.) были переведены в следственный изолятор, изъяты и вскрытые средства связи и изучены их контакты. По полученным доказательствам у полиции и прокуратуры есть достаточно оснований полагать, что Микитась организовал похищение с целью вымогательства у одного из своих знакомых денежных средств", – пояснил Геращенко.

Он подчеркнул, что четверо похитителей, которые находятся под стражей, раскаиваются в содеянном.

А комментируя вручение 29 декабря Микитасю подозрения в причастности к этим преступлениям, замглавы МВД в очередной раз подчеркнул, что дело о похищении человека и вымогательстве, в котором следователи Нацполиции объявили подозрение экс-нардепу, не имеет ничего общего с расследованием Национальным антикоррупционным бюро коррупционных преступлений, в которых тот фигурирует.

"Уголовным кодексом Украины запрещено похищать людей, организовывать вымогательство. Поэтому господин Микитась будет отвечать за свои противоправные действия. А НАБУ может и дальше привлекать его, как свидетеля, подозреваемого в своих делах", – отметил Геращенко.

Он добавил, что это никаким образом не мешает расследованию НАБУ. Также подчеркнул, что полиция направила ходатайство в суд, чтобы экс-нардепу дали меру пресечения в виде ареста по делу об организации похищения и вымогательстве.

"Мы думаем, что и НАБУ так же должно обратиться в суд по своим делам – требовать изменения меры пресечения Микитасю с домашнего ареста на содержание под стражей", – подытожил Геращенко.

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