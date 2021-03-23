Геращенко – о погроме на Банковой: записана каждая секунда, все фамилии будут названы

Во вторник, 23 марта, будут обнародованы фамилии всех причастных к погромам на Банковой 20 числа.

Об этом 22 марта в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV заявил заместитель главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко. Он уточнил, что зафиксирована каждая секунда действий участников протеста в поддержку осужденного Сергея Стерненко (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"У нас задокументирована каждая секунда каждого действия. Уже предъявлено подозрение гражданину, который разбивал стекла в Офисе президента", – сказал Геращенко.

Он уточнил, что готовится еще ряд обоснованных подозрений, каждое из которых будет подкреплено видеозаписью о том, кто, в какой момент и что делал.

"Каждый, кто нанес ущерб государственному имуществу, а это наше имущество, потому что из наших налогов строились здания, из наших налогов будет финансироваться чистка этих зданий, поэтому каждый получит за деяния свои… Провокаторы получат достойный, жесткий, законный ответ", – заверил Геращенко.

Заместитель министра добавил, что речь идет о нескольких десятков граждан, которых планируют привлечь к ответственности.

"Для тех нескольких десятков граждан, которые организовывали и реализовывали эту провокацию, последует ответственность, в том числе и материальная. Все вы есть на видеозаписях, вы все себя завтра увидите, с именами и фамилиями: кто поджигал, кто бросал", – пояснил Геращенко.

Ранее в Офисе президента уточнили, что очистка фасада здания на Банковой обойдется в 250-300 тысяч грн, а полное восстановление повреждений – будет стоить около 2 млн грн.

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