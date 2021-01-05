Геращенко назвал версии, которые рассматривали сразу после убийства Шеремета
Сразу после убийства журналиста Павла Шеремета правоохранители развернули несколько версий, в том числе связанных с причастностью как российских спецслужб, так и белорусских.
Об этом в эфире телеканала Украина 24 заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко. Все эти версии рассматривались и изучались.
Однако, по словам Геращенко, не нашлось достаточно доказательств реальности таких предположений.
Замминистра отметил, что информация, ставшая известной после публикации в СМИ пленок переговоров якобы сотрудников спецслужб Беларуси, поступила в полицию по каналам Службы внешней разведки около месяца назад.
"Эта информация уже обработана. Сейчас получено разрешение прокуратуры на допрос лица, которое опубликовало эти записи. Мы надеемся на плодотворное сотрудничество с этим свидетелем", – сказал Геращенко.
Он добавил, что предстоит еще изучить ряд обстоятельств и провести экспертизы. Поэтому пока неизвестно, к чему приведет развитие этой версии.
Как сообщал OBOZREVATEL:
4 января опубликована прослушка в кабинете бывшего главы КГБ Беларуси Вадима Зайцева, который обсуждает способы ликвидации Шеремета. В частности, отмечается вариант отравления с использованием токсичных веществ, а также подрыв.
Бывший сотрудник белорусского спецназа, а ныне оппозиционер Игорь Макар уже направил эту запись в официальные структуры Брюсселя для объективного расследования преступлений режима Александра Лукашенко.
Также Макар готов дать показания в Офисе генерального прокурора Украины об обстоятельствах прослушки руководства КГБ Беларуси, где обсуждалась возможность убийства Шеремета.
Нацполиция Украины отреагировала на публикацию в Беларуси пленок по Шеремету.
Позднее заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что версия о причастности спецслужб Беларуси к убийству Шеремета не повлияет на ход дела.
Семья Шеремета прокомментировала информацию о причастности к его убийству спецслужб Беларуси.