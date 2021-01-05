Геращенко назвал версии, которые рассматривали сразу после убийства Шеремета

Сразу после убийства журналиста Павла Шеремета правоохранители развернули несколько версий, в том числе связанных с причастностью как российских спецслужб, так и белорусских.

Об этом в эфире телеканала Украина 24 заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко. Все эти версии рассматривались и изучались.

Однако, по словам Геращенко, не нашлось достаточно доказательств реальности таких предположений.

Замминистра отметил, что информация, ставшая известной после публикации в СМИ пленок переговоров якобы сотрудников спецслужб Беларуси, поступила в полицию по каналам Службы внешней разведки около месяца назад.

"Эта информация уже обработана. Сейчас получено разрешение прокуратуры на допрос лица, которое опубликовало эти записи. Мы надеемся на плодотворное сотрудничество с этим свидетелем", – сказал Геращенко.

Он добавил, что предстоит еще изучить ряд обстоятельств и провести экспертизы. Поэтому пока неизвестно, к чему приведет развитие этой версии.

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