Геращенко назвал имя человека, из-за которого в Украине запретили сотни интернет-СМИ

Суд принял решение о запрете в Украине более 400 интернет-сайтов из-за жалобы Александра Пана и его адвокатов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко. По его словам, указанному гражданину не понравилось, что о нем нелицеприятно писали в разных СМИ.

"17 декабря 2020 года Александр Пан обратился в полицию с жалобой на якобы совершение против него мошеннических действий. Полиция, после реформы уголовно-процессуального законодательства, обязана по статье 214 регистрировать любые заявления о совершении уголовного правонарушения (даже об изнасиловании американским киноактером Б. Питтом 75-летней жительницы города Ривне в 2016 году). После этого Александр Пан и его адвокаты обратились в Голосеевский районный суд с требованием наложить арест на сотни интернет-сайтов, которые в разное время писали о нем", – пояснил Геращенко.

По словам замглавы МВД, автоматическая система определила дело на судью Екатерину Плахотнюк, которая 4 февраля и вынесла соответствующее решение.

"После этого необоснованное решение суда направили следователю полиции и в Нацкомиссию, осуществляющей государственное регулирования в сфере связи и информатизации", – добавил Геращенко, отметив, что никакого реального вреда владельцам интернет-ресурсов не было нанесено, кроме "вреда общественной морали".

Он подчеркнул, что полиция уже отозвала сопроводительное письмо в Нацкомиссию, а уголовное производство затребовано в Главное следственное управление для проведения проверки.

Геращенко заверил, что в случае отсутствия состава преступления, производство будет закрыто, а в отношении судьи Плахотнюк должна быть подана жалоба в Высший совет правосудия. Кроме того, он добавил, что с заявителем будет проведена отдельная беседа.

О том, кто такой Александр Пан – читайте в материале OBOZREVATEL.

Напомним, что в Украине в судебном порядке запретили функционирование 426 сайтов, в том числе российских и украинских средств массовой информации. Среди них оказались GitHub Gist, LiveJournal (ЖЖ), ресурсы о криптовалюте.

Позднее появилась реакция Министерства цифровой трансформации и правоохранительных органов. Последние, как выяснилось, не обращались в суд.