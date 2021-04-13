Генсек НАТО призвал РФ прекратить провокации и назвал необоснованной переброску войск

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию немедленно прекратить наращивание войск на границе с Украиной и в оккупированном Крыму.

Как заявил он на брифинге в Брюсселе по окончании заседания Комиссии Украина-НАТО, Альянс пристально мониторит ситуацию с военной эскалацией РФ.

"За последние недели Россия разместила тысячи подразделений в боевой готовности к украинским границам. Это – наибольшее увеличение российский войск со времени незаконной аннексии Крыма в 2014 году", – констатировал генсек НАТО.

По его словам, значительное наращивание войск Россией "необоснованно, необъяснимо и вызывает глубокую обеспокоенность".

"Россия должна положить конец этому военному наращиванию в самой Украине и вокруг нее, прекратить свои провокации и немедленно деэскалировать ситуацию", – призвал Столтенберг.

При этом он подчеркнул, что НАТО полностью поддерживает Украину, ее суверенитет и территориальную целостность.

"НАТО никогда не признает незаконную аннексию Крыма", – добавил генсек.

Как сообщал OBOZREVATEL, в НАТО и Евросоюзе анонсировали внеочередные заседания из-за обострения ситуации на украинском Донбассе.

Президент Украины Владимир Зеленский захотел от американского лидера Джо Байдена действий и поддержки вступления Украины в НАТО.