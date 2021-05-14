Генпрокурор – о расследовании госизмены Медведчука: отсутствие Козака не имеет значения

Отсутствие нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тараса Козака в Украине не повлияет ход расследования. Его, как и Виктора Медведчука, подозревают в госизмене и покушении на разграбление нацресурсов в оккупированном Крыму.

Об этом генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 14 мая. Она также напомнила, что есть заочная процедура расследования (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Глава Офиса генпрокурора пояснила, что Медведчук в расследовании фигурирует как организатор, а Козак – как пособник.

"Я считаю, что нам сегодня ничего не мешает двигаться по делу… следствие будет исходить из того, что будет иметь каждый день", – сказала Венедиктова.

Она также уточнила, что президент подписал закон о специальном досудебном расследовании.

Напомним, что, по словам Медведчука, Козак находится на лечении в Беларуси. До этого в СБУ говорили, что он – в России.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что подписала подозрения двум народным депутатам Украины: Медведчуку и Козаку.

Также 11 мая в доме Медведчука на улице Монтажников в Киеве провели обыски.

Подозрения касаются госизмены и покушения на разграбление государственных ресурсов на оккупированной территории (ч.1 ст.111, ч.3 ст.15 і ч.1 ст.438 УК Украины).