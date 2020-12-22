Соглашаясь с оценками М. Бродского, что отдельные решения премьер-министра Шмыгаля являются "фактически геноцидом украинского народа", я хотел бы обратить внимание правоохранительных органов на действия, которые могут быть фактически геноцидом украинского войска.

М. Бродский: " Обращаюсь к НАБУ – похоже, что Ермак совершил преступление "

Боеспособность современной армии характеризуется качеством оружия и силой духа воина. ВСУ воюет советским оружием. Высшее военное руководство государства не принимает меры, чтобы украинский несгибаемый дух усилить современным летальным вооружением и надежной бронированной защитой. Вместе с тем, принимает меры, чтобы уничтожить дух украинского воина, деморализовать и заставить покинуть службу в Вооруженных Силах Украины.

Небрежное, наплевательское отношение "паркетных" генералов в армии остро ощущается на передовой. Можно сколько угодно в мелочно-хамской манере, вроде ФБ переписки Министра обороны Тарана с Ю. Бутусовым, убеждать, что в армии все хорошо ( детали ), но сухая статистика текучести профессиональных военных говорит о глубоком кризисе.

"У нас здесь полная задница", - жалуется военнослужащий Олег (имя изменено по его просьбе), в интервью BBC о состоянии дел в ВСУ (детали). "За последний год стало хуже питание ... вооружение не становится лучше, а к полигону доезжает половина техники", - говорит он.

За время работы в армии Главнокомандующего ВСУ (НГШ) Р.Хомчака из армии ушли более 75 тыс. контрактников – это почти треть определенной законом численности ВСУ.

Денежное обеспечение

Одна из технологий, которую применяет высшее военное руководство страны для деморализации военнослужащих ВСУ – это установление неадекватного и несправедливого денежного обеспечения.

О неадекватности

Минимальный уровень денежного обеспечения солдата первого года службы сейчас составляет около 10 тыс. грн и это фактически тот уровень, который был обеспечен, еще при Президенте Порошенко. Напомню, министр обороны С. Полторак в начале 2019 поднял минимальное денежное обеспечение на 40% с 7300 грн. до 10183 грн. (Детали)

Несмотря на многочисленные заявления Р. Хомчака, что денежное обеспечение военнослужащего первого контракта "должно быть минимум на 50% выше, чем среднемесячная заработная плата в государстве", принятый бюджет на 2021 не предусматривает повышение денежного обеспечения военных, ведь расходы на обеспечение деятельности ВСУ ( 2101020) не изменяются по сравнению с бюджетом 2020 года!

О несправедливости

Командованию Армии достоверно известно, что, например Командир 46-го батальона "Донбасс" 54-й бригады, в звании – полковник, получает 19 600 грн. Директор Департамента МО Украины полковник – 45 000. Кто из них заслуживает высшую зарплату и почему – вопрос недискусионный и ответ - очевиден. ( Детали ).

Руководители Минобороны утверждают, что реформам в армии мешает система, которая сопротивляется. Но правда заключается в том, что условный директор департамента по заработной платой в 45 тыс. грн. заслуживает лояльность военного руководства, потому что он реализует преступные намерения по системному и систематическом уничтожению боевого духа в ВСУ.

Я много писал о многочисленных случаях коррупции во время тайных закупок по государственному оборонному заказу 2020 года. Нанесение вреда обороноспособности и государственному бюджету, в результате таких решений, будет проанализирована во второй части этого сообщения.

В этой части я остановлюсь на комплекса совершенных действий, которые вместе с уровнем и правилами денежного обеспечения, имеют непосредственное деморализующее значение для бойцов ВСУ.

Питание армии

В последний год качество питания в армии существенно ухудшилась. Это вызвано свертыванием реформы питания ВСУ, которая была начата при министре обороны С. Полтораке.

В 2016 году, правительство Яценюка начало реформу призванную уничтожить монополию 4-х компаний, которые эксклюзивно кормили ВСУ, с затратами бюджетом более 4 млрд на это направление в 2020 году: "Четыре компании на протяжении последних десяти лет" сидят "на государственных закупках, завышают цену, предоставляют некачественные услуги для украинских воинов "( детали ).

Благодаря реформе, армия могла отказаться от услуг четырех аутсорсинговых компаний. Вводилась так называемая децентрализованная система питания по каталогу. В военную часть поставляют продукты, которые хочет потреблять личный состав воинской части, а не то меню, которое определяют "паркетные" генералы из центра.

Пищу готовят не сторонние компании, а повара воинской части. Таким образом разрушалась монополия 4-х компаний, ведь рынок поставки продуктов существенно более конкурентный, чем рынок поставке готовой пищи. Конкуренция повышала качество и уменьшала цену.

Диана Петреня, экс-руководитель проектного офиса реформ МОУ утверждает, что полноценную реформу заблокировал Р. Хомчак, сославшись на то, что нет достаточного количества поваров. "Это было так дико, что лично я могу это объяснить только тем, что аутсорсеры просто занесли конверты в нужные кабинеты", - добавляет она. ( Детали )

Кстати, сам проектный офис реформ в МОУ Таран ликвидировал ( детали ), чтобы не мешали решать вопросы вроде описанного.

Датой окончательной победы аутсорсеров над здравым смыслом считается 21 октября 2020, когда правительство Шмыгаля приняло постановление № 1042, которым МОУ снова разрешили закупать "услугу по питанию" вместо "продуктов питания".

Вместо эпилога к первой части.

В общем, любой может легко опровергнуть "победные" заявления главного актера "видосикив" по заботе об армии – де факто финансирования армии в 2021 году уменьшается на 500 млн. грн по сравнению с 2020 годом.

Кто-то может указать, что в этом нет вины министра обороны Тарана или Главнокомандующего ВСУ Хомчака и во всем виноват короновирусные бюджетный кризис.

Я с этим не соглашусь.

Согласно ЗУ "О Национальной безопасности" руководители Минобороны подчинены Президенту, а как Ермак и Зеленский умеют решать свои финансовые вопросы стране известно.

Согласно принятому бюджету-2021, расходы на содержание всех рабочих органов Ермака и Зеленского возрастут, а именно: офиса президента + 39%, Офиса генпрокурора + 46%, Госбюро расследований + 67%, вот только украинский воин у Верховного Главнокомандующего не в приоритете.

Продолжение следует.

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