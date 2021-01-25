Генерала СБУ Наумова "заказали", потому что он мешал Нескоромному получить должность – СМИ

Начальник Главного управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины Андрей Наумов мог быть убит по заказу, поскольку якобы был единственным препятствием для возвращения полковника Дмитрия Нескоромного на должность первого заместителя спецслужбы.

Об этом написало ZN.UA со ссылкой на собственные источники в СБУ. Отмечается, что именно этот мотив якобы будет обнародован следствием для общественности.

По данным информаторов, Нескоромный якобы вел переговоры о своем возвращении в СБУ с заместителями главы Офиса президента Украины. Источники утверждают, что речь идет об Андрее Смирновом и Романе Машовце. Кроме того, до резонансного события Нескоромный якобы встречался с главой СБУ Иваном Бакановым.

Также в материале отмечается, что техническая оперативная запись Нескоромного велась не только в его машине, но и дома. Поэтому следователи якобы оперируют большой доказательной базой о его причастности к скандалу.

Что касается подробностей операции по разработке Нескоромного и фицера СБУ Юрия Расюка, который якобы должен был поручить совершение преступления бандитам, то источники журналистов отметили, что она завершилась досрочно.

Ведь Нескоромный сдал свой автомобиль на станцию техобслуживания, и это зафиксировала команда наружного наблюдения СБУ. В спецслужбе предположили, что во время ремонта машины будут выявлены и уничтожены средства прослушивания, а потому было решено конфисковать транспортное средство. Именно это и побудило СБУ дать внеплановый старт задержанию Расюка.

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