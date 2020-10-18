Генерал ВСУ объяснил, почему Путину был нужен Донецкий аэропорт

Ожесточенные бои за три украинских аэропорта на территории Донбасса в 2014 году были связаны с попыткой России использовать их для собственной военной авиации под видом авиации "республик".

Об этом в интервью в эфире телеканала Obozrevatel TV заявил генерал Вооруженных сил Украины, заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос. "Почему были такие активные бои в 2014 году за три аэропорта – Донецкий, Луганский и Краматорский? Потому что в то время это могло дать возможность оправдания нахождения российской авиационной техники на территории Донбасса", – заявил он.

По словам генерала, если хотя бы один из этих аэропортов был пригоден для использования, там сразу появились бы самолеты Российской Федерации с украинской символикой, якобы "захваченные" у Украины.

"Никто бы уже потом не разбирался, откуда они взялись. А это была бы авиационная техника Российской Федерации", – сказал Кривонос.

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Как писал OBOZREVATEL, 15 октября Россия вышла из консультативной группы по расследованию аварии малазийского самолета Boeing рейса MH17 в Украине, в которую входят Нидерланды и Малайзия.