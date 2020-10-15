Генерал ВСУ сравнил армии России и Украины

Несмотря на то, что по военно-техническому потенциалу российская армия превосходит украинскую, Вооруженные силы Украины имеют существенные преимущества.

Об этом в блиц-интервью в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказал генерал Вооруженных сил Украины, заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос. "Украинская армия имеет замечательный боевой опыт, который получила за эти 6,5 лет войны. В украинской армии служат мотивированы военнослужащие", – заявил он.

Генерал признал, что сегодня военный потенциал Российской Федерации значительно превышает потенциал Украины. "Но на этой войне не стоит вопрос количественного и качественного соотношения", – подчеркнул он.

В этом контексте Кривонос рассказал, что часто инструкторы НАТО, которые приезжали в Украину, чтобы передать свой опыт украинским военным, были поражены опытом, которые уже имели военные ВСУ.

Генерал убежден, что это обусловлено, прежде всего, сопротивлением России – стране, имеющей один из крупнейших в мире военный потенциал, а также особенностями менталитета и подготовки воинов ВСУ.

По его оценкам, именно по этой причине Россия вынуждена считаться с мощью украинской армии и именно поэтому не решится на полномасштабное использование своей армии против Украины.

Полную версию блиц-интервью Сергея Кривоноса читайте на OBOZREVATEL.

Как писал OBOZREVATEL, глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия выступил за сокращение численности украинской армии. Он считает, что средства, которые освободятся таким образом, можно направить на перевооружение Вооруженных сил Украины.