Генерал СБУ сказал, как можно было бы закончить политическую карьеру Медведчука

Генерал-майор Службы безопасности Украины считает, что нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука можно было бы лишить политической карьеры. Для этого его следовало осудить за менее значительные преступления, которые легко доказать.

Такое мнение Василий Вовк, который также является экспертом по вопросам государственной безопасности, высказал в эфире программы "Право на владу" 13 мая. Он также раскритиковал те подозрения, которые были объявлены политику (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Генерал-майор привел в пример американского гангстера Аль-Капоне, которому за отсутствием доказательств его причастности к бандитизму вынесли приговор за неуплату налогов. Вовк считает, что Медведчука можно было бы осудить за незаконную вырубку лесов или незаконную рыболовлю.

"Дать два года условно и все, он – осужденное лицо, которое лишено депутатского мандата и его политическая карьера закончилась", – пояснил Вовк.

Также он предположил, что подозрение Медведчуку готовили спешно, или же правоохранительные органы рассчитывали, что тот покинет территорию страны и можно будет провести заочный процесс.

"Я не хочу давать прогнозы или каким-то образом влиять на суд, но я вам скажу одно: я ставлю на кон диплом кандидата юридических наук, звания Заслуженный юрист Украины, 25 лет следственного стажа, что подозрения не трансформируются в обвинительный приговор суда", – сказал Вовк.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 мая суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест по подозрению в госизмене и покушении на разграбление государственных ресурсов на оккупированной территории (ч.1 ст.111, ч.3 ст.15 і ч.1 ст.438 УК Украины).