Генерал гестапо избежал наказания за пытки в лагерях смерти: архивы раскрыли его секрет

Нацистский генерал гестапо в Вене Франц Йозеф Хубер, ответственный за высылку и гибель десятков тысяч людей в лагерях смерти, смог избежать наказания за это после окончания Второй мировой войны. Совершив жестокие преступления, он тем не менее вел беспрепятственную жизнь и даже устроился в Федеральную разведывательную службу Германии (BND).

Как выяснилось, именно работа на разведку одновременно еще и западных стран, в частности протекция со стороны американского Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) и спасла его от преследования. К такому выводу пришли журналисты немецкого телеканала ARD после изучения недавно рассекреченных архивных документов о чиновнике СС, пишет ВВС (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Известно, что Хубер возглавил гестапо в Вене сразу после того, как Адольф Гитлер аннексировал Австрию в марте 1938 года, и занимал эту должность до конца 1944 года. Его ведомство было вторым после Берлина по величине центром нацистской тайной полиции. В 1948-м генерал попал под следствие, однако его не осудили.

Под руководством Франца Йозефа Хубера в Вене действовали 900 сотрудников гестапо. Штаб-квартиру они устроили в гостинице "Метрополь" – одной из лучших до захвата австрийского города. С приходом генерала гостиничные номера переоборудовали в пыточные и за годы войны там допросили более 50 тысяч человек.

В то же время Хубер тесно сотрудничал с руководителем "еврейского отдела" СС Адольфом Эйхманом в вопросах массовой депортации евреев в концентрационные лагеря. Так, с 1938 по 1945 год погибли по меньшей мере 65,5 тыс. австрийских евреев – большинство из них жители Вены.

Позже, на допросах, Хубер признавал, что посещал несколько концентлагерей: Дахау, Заксенхаузен и Маутхаузен в 1936-1939 годах.

"По его словам, он никогда не видел там никакой жестокости, а человечность всегда была для него самым высоким стандартом поведения", – процитировали нацистского генерала американские историки Ричард Брайтман и Норман Года, которые получили доступ к рассекреченным документам ЦРУ.

На самом деле заключенных нацистских концлагерей постоянно избивали и пытали охранники СС. Их также морили голодом, отправляли на тяжелые работы или сажали в газовые камеры. Так 70% людей, которых привозили в концлагерь Освенцим, умирали в первые же сутки.

А вот Хубер оказался мастером вовремя изменить свои взгляды и позицию, только чтобы выжить. В 1920-х талантливый молодой полицейский Франц Хубер в Мюнхене следил за членами различных политических партий, в том числе и за нацистами. Тогда как после прихода Гитлера к власти в 1933 году он сам стал ревностным нацистом, а вскоре перешел на работу в секретную полицию гестапо.

"Хубер воспользовался возможностью и превратился из мелкого оперативника в успешного лидера гестаповского террора на территории Австрии", – объяснил Михаэль Хольцман, который много лет изучал деятельность гестапо в Австрии.

После окончания войны умение подстраиваться и виртуозно менять позицию снова понадобилось Хуберу.

Руководителя венского гестапо поймали и арестовали американские военные на территории Австрии в мае 1945 года. Его коллеге – Эйхману – удалось сбежать в Аргентину, оттуда мужчину похитили разведчики "Моссад". В 1962 году за совершенные преступления этого генерала СС осудили в Израиле к смерти через повешение. Хубер же провел за решеткой всего три года и вышел на свободу. То, как ему тогда это удалось, выяснилось лишь сегодня, после рассекречивания документов ЦРУ.

"Мы ни в коем случае не забываем об опасностях, связанных с привлечением в игру генерала гестапо. Также считаем, что, учитывая имеющуюся у нас информацию, наша организация может выгодно использовать Хубера", – говорится в одной из таких архивных записей от 1953 года.

США интересовали агенты, ранее завербованные Хубером и его людьми в Австрии. Особенно на территории, которую после войны стали контролировать советские войска.

"В то время уже начиналась холодная война, поэтому американские разведчики прежде всего искали ожесточенных антикоммунистов. К сожалению, слишком часто они находили людей среди бывших нацистов", – пояснил историк немецких спецслужб Бодо Хехельхаммер в интервью каналу ARD.

Как теперь стало известно, в течение нескольких десятилетий после Второй мировой войны американская разведка завербовала по меньшей мере тысячу бывших нацистов для работы против стран "коммунистического блока" в холодной войне.

Из рассекреченных сообщений понятно: в 1950-х главы ЦРУ и ФБР считали, что разведывательная ценность экс-нацистов в борьбе против СССР перевешивает то, что один чиновник назвал "моральными ошибками, сделанными на службе Третьего рейха".

История Хубера стала показательным примером такого подхода. Американские военные знали о его преступлениях, но предпочитали не давать этой информации ход.

О чем генерал СС говорил с военной разведкой США в течение двух лет содержания в лагере для военнопленных, не уточняется Но в мае 1947 года, несмотря на многочисленные противоречивые показания, американский следователь написал, что Хубер был "справедливым и беспристрастным офицером, который выполнял полицейские функции без партийных или расовых и политических предубеждений".

Далее в документе отмечается, что он "не был сторонником идеологии нацистской партии", зато "надежный и заслуживает доверия".

После освобождения из американского лагеря Франц Хубер перешел под крыло разведки земляков. Шеф венского гестапо быстро прошел процесс денацификации, обошелся штрафом и небольшим условным сроком. Мужчина вернулся в родной город Мюнхен и жил там под своим именем, ни от кого не прячась. С 1955 года он начал работать на западногерманскую разведку, более известную как BND.

"BND завербовала в свои ряды много нацистов, но вряд ли еще кто-то из них был настолько достопочтенным. Они точно знали, что Хубер был не каким-то мелким гестаповским убийцей, а генералом СС, который крутился в высших кругах нацистского террористического аппарата и был ответственным за смерть десятков тысяч евреев и противников режима", – уточнил историк Стефан Майнинг.

Много лет после войны австрийская власть направляла в Германию запросы на экстрадицию Хубера, родственники пострадавших также пытались привлечь его к ответственности. Но все эти попытки блокировались и BND, и ЦРУ.

В 1964 году западногерманская разведка сделала вывод, что дальнейшая работа с Хубером может быть токсичной для спецслужбы. Но формально уволить его не было за что, потому экс-нациста на три года отправили в оплачиваемый отпуск. В 1967-м он вышел на пенсию и до конца жизни получал хорошую выплату от немецких властей как служащий на пенсии. Умер Франц Йозеф Хубер у себя дома в Мюнхене в 1975 году.

Какие задачи бывший шеф венского гестапо решал по просьбе американской разведки и BND, неизвестно. В одном из рассекреченных документов упоминается, что в конце 1940-х годов ЦРУ пыталось использовать Хубера, чтобы выйти на главу тайной полиции нацистской Германии Генриха Мюллера. Тот до последнего был рядом с Гитлером в его бункере, но затем исчез. До сих пор неизвестно, что именно дальше случилось с Мюллером.

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