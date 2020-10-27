ГБР завершило расследование закупки некачественных бронежилетов в Минобороны на 42 млн грн

Завершено расследование закупки 11 тысяч некачественных бронежилетов чиновниками Министерства обороны Украины на 42 миллиона гривен.

Как сообщается на сайте Государственного бюро расследований, указанная продукция потеряла свои пуленепробиваемые свойства.

"Досудебным расследованием установлено, что должностные лица Министерства обороны Украины закупили некачественные бронежилеты марки "Корсар Мзс-1-4", которые не соответствуют техническим требованиям и простреливаются. При этом должностные лица Минобороны и представители компании поставщика знали, что при условии намокания (дождевание) в бронежилетах меняется молекулярная структура кевлара и он теряет свои пуленепробиваемые свойства", – отметили в ГБР.

В результате государственному бюджету было нанесено убытков почти на 42 миллиона гривен.

В Офисе генпрокурора уточнили, что во время досудебного расследования было проведено 43 обыска, во время которых некачественные бронежилеты были изъяты.

"Во время следственного эксперимента с соблюдением всех правил сертификационных испытания было установлено, что защитные свойства бронежилетов не соответствуют заявленным производителем 1-4 классам защиты", – пояснили в ОГП.

Также проведено 13 судебных экспертиз, результаты которых показали, что более 70% продукции простреливается.

Ранее OBOZREVATEL писал, что бывшему заместителю Минобороны было сообщено о подозрении по делу о закупке некачественных бронежилетов.

Всего в указанном уголовном производстве сообщено о подозрении восьми лицам, шестеро из которых во время совершения преступления были на руководящих должностях в Минобороны.