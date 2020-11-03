Черновол вызвали на допрос в ГБР еще по одному делу Майдана

Бывшего народного депутата Татьяну Черновол вызвали на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) еще по одному делу Майдана.

Соответствующий документ активистка обнародовала на своей странице в Facebook. Ей необходимо явиться в ГБР 17 ноября в 14.00 к следователю первого отдела управления по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 гг., Ковальчуку.

Как говорится в документе, Черновол вызвали в качестве свидетеля по одному из дел Майдана.

"Преследование активистов Майдана продолжается. ГБР вызывает меня на допрос по еще одному делу Майдана. Если штурм Партии Регионов отдельно, то это дело за Киевсовет или машину прослушки СБУ? Может за остановку кортежа Януковича или визит к Медведчуку? Дело свеженькое, возбуждено в начале октября..." – написала активистка.

Она добавила, что дело в отношении офиса Партии Регионов, фигуранткой которого она является, ГБР уже будет передавать в суд.

Как писал OBOZREVATEL: