Черновол вызвали на допрос в ГБР еще по одному делу Майдана
Ранее активистке вручили подозрение в причастности к умышленному убийству во время поджога офиса Партии регионов в 2014 году
Еще одно производство ГБР открыло из-за ее автомата
Черновол находится под личным обязательством: ей запрещено общаться со свидетелями и посещать бывший офис Партии регионов
Бывшего народного депутата Татьяну Черновол вызвали на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) еще по одному делу Майдана.
Соответствующий документ активистка обнародовала на своей странице в Facebook. Ей необходимо явиться в ГБР 17 ноября в 14.00 к следователю первого отдела управления по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 гг., Ковальчуку.
Как говорится в документе, Черновол вызвали в качестве свидетеля по одному из дел Майдана.
"Преследование активистов Майдана продолжается. ГБР вызывает меня на допрос по еще одному делу Майдана. Если штурм Партии Регионов отдельно, то это дело за Киевсовет или машину прослушки СБУ? Может за остановку кортежа Януковича или визит к Медведчуку? Дело свеженькое, возбуждено в начале октября..." – написала активистка.
Она добавила, что дело в отношении офиса Партии Регионов, фигуранткой которого она является, ГБР уже будет передавать в суд.
Как писал OBOZREVATEL:
10 апреля сотрудники ГБР пришли с обыском к Татьяне Черновол по делу об умышленном убийстве мужчины в результате поджога в 2014 году офиса Партии регионов.
После этого ей сообщили о подозрении. В частности, Черновол подозревают в умышленном противоправном причинении смерти другому человеку, совершенном по предварительному сговору группой лиц способом, опасным для жизни многих лиц.
Позже Татьяна рассказала детали об обысках Государственного бюро расследований в ее доме 10 апреля.
В конце апреля суд изменил ей меру пресечения с круглосуточного на ночной домашний арест.
Кроме того, 24 мая Черновол сообщила, что Государственное бюро расследований занимается еще одним делом против нее – о ее автомате.
По ее словам, суть дела в том, что автомат добыт в бою ее мужем при освобождении Мариуполя, а значит – нелегально.