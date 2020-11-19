ГБР возбудило дело о госперевороте и вызвало на допрос лидеров Майдана

Государственное бюро расследований вызвало на допросы лидеров Евромайдана.

Расследование ведется в рамках дела о госперевороте, заявитель в котором – заместитель генпрокурора при Викторе Януковиче, народный депутат от ОПЗЖ Ренат Кузьмин. Об этом в Telegram сообщила журналистка Соня Кошкина.

Она отметила, что производство было возбуждено 1 октября. Журналистка утверждает, что у нее есть копии повесток, однако она их не опубликовала.

Среди вызванных на допрос, по ее информации, бывший секретарь СНБО Александр Турчинов, экс-спикер Верховной Рады Андрей Парубий, мэр Киева Виталий Кличко, народный депутат 8 созыва Сергей Пашинский, бывший премьер Арсений Яценюк, экс-нардеп Татьяна Черновол.

Последняя ранее заявляла, что ГБР вызвало ее еще по одному делу Майдана.

"Да, у каждого из вас свое отношение к этим людям. А у каждого из них – своя судьба и свой политический путь. Но факт в том, что семь лет тому назад они – наравне с десятками тысяч украинцев, стоявших на Майданах всей страны – приложили серьезные усилия для свержения зэковской шоблы", – считает журналистка.

Она добавила, что заявитель по делу – "один из самых одиозных деятелей режима Януковича, персональный тюремщик Юлии Тимошенко и Юрия Луценко".

Кошкина отметила, что в связи с Революцией Кузьмин долгое время скрывался в оккупированном Крыму.

Напомним, 19 декабря в Киеве в Национальном музее Революции Достоинства провели обыск. Он санкционирован судом в рамках уголовного производства о возможном злоупотреблении служебным положением.

Отметим:

Рената Кузьмина подозревали в организации в 2010 году незаконного задержания экс-министра внутренних дел Юрия Луценко и подстрекательства судьи Печерского суда столицы до избрания ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Однако, расследование против политика закрыли.

Перед выборами в Верховную Раду-2019 Верховный суд Украины восстановил Кузьмина кандидатом в народные депутаты.

Он получил удостоверение нардепа и 29 августа явился на заседание парламента, хотя тогда его имя значилось в базе лиц, скрывающихся от органов власти. Из-за этого одна из журналисток позвонила в полицию. В тот же день фамилию Кузьмина убрали из базы МВД.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в суд передали дело действующего правоохранителя – заместителя начальника полицейского отдела и начальника следственного отделения одного из управлений ГУ Нацполиции в Киеве. Его подозревают в незаконном задержании активиста Евромайдана и других правонарушениях.