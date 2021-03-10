ГБР раскрыла данные о преступной группе копов, торговавших разрешениями на оружие

Троих топ-чиновников Нацполиции и двух предпринимателей задержали по подозрению в организации масштабной схемы выдачи незаконных разрешений на оружие.

Как сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований, преступную группу создал и возглавил один из руководителей Департамента превентивной деятельности Нацполиции Украины.

В ОПГ вошли сотрудники разрешительных систем ГУ НПУ в некоторых областях Украины, работники и владельцы магазинов по продаже оружия.

"Участники группы за деньги, вопреки установленному законом порядку, осуществляли оформление и выдачу гражданам разрешений на приобретение и хранение оружия различного типа, а также продолжали сроки действия разрешений на хранение и ношение оружия", – сообщили в ГБР.

За одно такое разрешение злоумышленники получали 5-10 тысяч гривен. При этом за месяц могли оформить более 200 незаконных разрешений.

Следователи установили более 800 фактов незаконной выдачи разрешений на различное оружие. Сейчас проводится проверка законности выдачи более 2000 разрешений владельцам оружия.

В ходе расследования одновременно проведено более 50 обысков в служебных кабинетах, по месту жительства и в авто участников преступной схемы. Изъято разрешения на владение и приобретение оружия, личные дела владельцев оружия, бланки, штампы, печати, денежные средства, оружие и патроны к нему без разрешений.

Всего сообщено о подозрении пяти лицам:

одному из заместителей начальника Департамента превентивной деятельности Нацполиции Украины;

одному из руководителей отдела контроля за оборотом оружия в сфере разрешительной системы ГУ Нацполиции в Донецкой области;

работнику отдела контроля за оборотом оружия в сфере разрешительной системы ГУ Нацполиции в Харьковской области;

основателю и директору оружейного магазина в Киевской области.

Подозреваемые обвиняются в получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Напомним, что 1 марта глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко подписал приказ о полном расформировании подразделений контроля за оборотом оружия.

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