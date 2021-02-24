ГБР провело обыск у ветерана Донбасса из-за расследования событий Майдана

Во Львове 23 февраля Государственное бюро расследований провело обыски у сотника 5-й сотни Самообороны Майдана, ветерана войны на Донбассе Игоря Солонинко.

У мужчины изъяли телефон и другие личные вещи. На Facebook-странице "Рух Опору Капітуляції" сообщается, что ветерану якобы "неоднократно угрожали" и поднимали на него голос.

Солонинко вызвали на допрос в Киев (2 мая). Заявляется, что ему инкриминируют избиение "беркутовца" во время Революции Достоинства.

В то же время "Цензор.Нет" пишет, что мужчину вызывают как свидетеля. Издание показало фотокопию повестки:

Народный депутат от партии "Европейская Солидарность" София Федина уточнила в Facebook, что сотрудники ГБР "ворвались" к Солонинко около 22:30.

"С дикой агрессией, с угрозами отцу при малолетнем ребенке, изъяли всю технику, одежду, телефоны", – заявила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 18 февраля прошло шествие памяти по убитым Героям Революции Достоинства. 18-20 февраля – дни расстрелов на Майдане, трагические события которого произошли семь лет назад.