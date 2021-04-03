ГБР открыло уголовное дело против Медведчука и Козака за госизмену

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство о государственной измене нардепов от ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака.

Соответствующее заявление опубликовал депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца). Информацию об уголовном деле он получил от Генпрокуратуры Украины в ответ на заявление "о совершении действий Медведчуком и Козаком, подпадающих под статью 111 Уголовного Кодекса Украины (государственная измена)".

Гончаренко отметил, что его заявление приобщили к материалам уголовного производства, которое уже ведется ГБР.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский своим указом в соответствии с решением СНБО, принятым несколькими часами ранее, ввел санкции в отношении соратника Медведчука Козака и ряда его компаний.

Под ограничения попали несколько телеканалов, формально принадлежавших Козаку. Среди них – три общегосударственных канала "112 Украина", NewsOne и ZIK.

Основанием для введения санкций стала информация СБУ о причастности Козака к финансированию терроризма. У телеканалов отобрали частоты, на которых они вещали.

19 февраля, согласно решению СНБО, под санкции попали еще 19 компаний и 8 физических лиц, среди которых – гражданская жена Козака, а также сам лидер ОПЗЖ Медведчук и его жена Марченко. Основание – то же: финансирование терроризма. Активы супругов были заблокированы.

Государство также через суд вернуло под свой контроль часть нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление", которым завладели лица, связанные с Медведчуком.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, сразу после Революции Достоинства, в первые дни оккупации Крыма семьи нардепов от ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака получили под контроль часть крупного нефтяного бизнеса в России "за бесценок".