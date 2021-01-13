ГБР зарегистрировало производство за возможное присвоение 900 млн гривен ПриватБанка Рожковой и Дидковским

Государственное бюро расследований (ГБР) начало досудебное расследование по признакам уголовного преступления в отношении причастных к неправомерной растрате средств на юридические услуги компании "Астерс Консалт" ПриватБанку и злоупотреблений работников Национального банка Украины (НБУ).

Речь идет, в частности, о деяниях собственника указанной компании Алексея Дидковского и заместителя главы Нацбанка Екатерины Рожковой. Об этом сообщают "Українські новини" со ссылкой на письмо Бюро организации "Общественный комитет национальной безопасности".

Отмечается, что ранее Комитет обратился в ГБР с просьбой расследовать факты указанных уголовных правонарушений.

В письме подчеркивается, что расходы ПриватБанка по контракту с AlixPartners с 2017 года составили 265 млн гривен, а с "Астерс Консалт" – примерно 700 млн гривен.

"Мы считаем, что в действиях должностных лиц НБУ, директора и собственника ООО "Астерс" и ООО "Астерс Консалт" Дидковского Алексея Владимировича, Рожковой Екатерины Викторовны и других должностных лиц НБУ и ПриватБанка есть признаки совершения уголовных правонарушений", – говорится в обращении.

Сведения в Единый реестр досудебных расследований внесены по признакам состава уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины, досудебное расследование начато в уголовном производстве №62020000000001029.

OBOZREVATEL уже писал о том, как государственный ПриватБанк и НБУ потратили на борьбу с бывшим собственником финучреждения Игорем Коломойским 900 млн грн. Так, большая часть этой суммы досталась украинской юридической компании "Астерс Консалт" с уставным капиталом всего в 800 грн. При этом благодаря полученным средства выручка фирмы взлетела в 26 раз.

Более того, собственника "Астерс" Алексея Дидковского раньше уже публично обвиняли в отмывании крупной суммы и в связях с чиновниками Нацбанка. О том, кто и за что получил деньги на суды с экс-собственниками "Привата" – читайте в нашем материале.

Как сообщал OBOZREVATEL: