ГБР отчиталось о расследовании катастрофы Ан-26: тела начали выдавать родным
Государственное бюро расследований рассказало о расследовании уголовного производства по факту авиакатастрофы военного самолета АН-26 в Харьковской области, указав, в частности, что 2 октября тела погибших начали выдавать родственникам.
О ходе расследования сообщила пресс-служба ГБР. Там отметили, что допросили более 60 свидетелей.
Также в бюро рассказали, что истребовали и получили ряд документов от различных организаций и учреждений, касающихся летной годности Ан-26, срока его службы, ремонта двигателей, модернизации и переоборудования и т.п.
Кроме того, были назначены и проведены ряд генетико-молекулярных экспертиз.
Следователи бюро инициировали проведение аудиторами Государственной аудиторской службы Украины проверок в командовании Воздушных Сил ВС Украины, в/ч А4104, Харьковском национальном университете Воздушных Сил им. Ивана Кожедуба, ОАО "Мотор Сич", ГП "Завод 410 ГА", ГП "Антонов" по вопросам расходования государственных средств на содержание, обслуживание, ремонт, модернизацию, проведение регламентных работ, а также организацию полетов Ан-26.
В Печерский суд Киева подано 9 ходатайств о наложении ареста на имущество и 9 ходатайств о временном доступе к оригиналам документов Минобороны, предприятий и государственных учреждений, касающихся модернизации, обслуживания и эксплуатации самолета.
Также назначена экспертиза взрывчатых веществ и продуктов взрыва на предмет наличия взрывных устройств или веществ на борту самолета, которые могли привести к пожару или взрыву после столкновения с землей.
Следователи бюро затребовали видео с радаров Харьковского аэропорта, провели обзор и изготовление дубликата кассеты записи разговоров экипажа самолета Ан-26, которые изъяты из бортового самописца самолета.
В ДБР напомнили, что уголовное производство начато по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 416 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил полетов и подготовки к ним, повлекшее тяжкие последствия.
Как сообщал OBOZREVATEL :
Авиакатастрофа с самолетом ВСУ Ан-26 произошла в 20:45 в пятницу, 25 сентября. Самолет разбился при заходе на посадку.
В результате 25 человек погибли на месте, один курсант умер в больнице, еще один выжил.
Харьковский университет Воздушных Сил имени Кожедуба опубликовал подробный список погибших в авиакатастрофе.
Со своей стороны сотрудники Службы безопасности Украины провели поминутный разбор аварии самолета.
Выяснилось, что у левого двигателя Ан-26 был превышен срок службы.
Журналист Юрий Бутусов в Facebook рассказал подробную хронологию полета Ан-26 и подготовки к нему.
Позже появилось видео последних секунд трагически оборванного полета Ан-26.
В сети появилось видео первых минут из кареты скорой помощи, которая приехала на место падения военного самолета в Чугуеве.
Также место аварии Ан-26 показали с высоты птичьего полета.
На месте крушения самолета соорудили импровизированный мемориал.
Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с участием представителей Кабинета министров и правоохранительных органов по авиакатастрофе самолета Ан-26. Он поднял вопрос выплат семьям погибших в результате катастрофы самолета Ан-26 под Чугуевом.