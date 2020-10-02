ГБР отчиталось о расследовании катастрофы Ан-26: тела начали выдавать родным

Государственное бюро расследований рассказало о расследовании уголовного производства по факту авиакатастрофы военного самолета АН-26 в Харьковской области, указав, в частности, что 2 октября тела погибших начали выдавать родственникам.

О ходе расследования сообщила пресс-служба ГБР. Там отметили, что допросили более 60 свидетелей.

Также в бюро рассказали, что истребовали и получили ряд документов от различных организаций и учреждений, касающихся летной годности Ан-26, срока его службы, ремонта двигателей, модернизации и переоборудования и т.п.

Кроме того, были назначены и проведены ряд генетико-молекулярных экспертиз.

Следователи бюро инициировали проведение аудиторами Государственной аудиторской службы Украины проверок в командовании Воздушных Сил ВС Украины, в/ч А4104, Харьковском национальном университете Воздушных Сил им. Ивана Кожедуба, ОАО "Мотор Сич", ГП "Завод 410 ГА", ГП "Антонов" по ​​вопросам расходования государственных средств на содержание, обслуживание, ремонт, модернизацию, проведение регламентных работ, а также организацию полетов Ан-26.

В Печерский суд Киева подано 9 ходатайств о наложении ареста на имущество и 9 ходатайств о временном доступе к оригиналам документов Минобороны, предприятий и государственных учреждений, касающихся модернизации, обслуживания и эксплуатации самолета.

Также назначена экспертиза взрывчатых веществ и продуктов взрыва на предмет наличия взрывных устройств или веществ на борту самолета, которые могли привести к пожару или взрыву после столкновения с землей.

Следователи бюро затребовали видео с радаров Харьковского аэропорта, провели обзор и изготовление дубликата кассеты записи разговоров экипажа самолета Ан-26, которые изъяты из бортового самописца самолета.

В ДБР напомнили, что уголовное производство начато по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 416 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил полетов и подготовки к ним, повлекшее тяжкие последствия.

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