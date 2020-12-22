ГБР обязали открыть производство против Зеленского из-за смерти морпеха Журавля на Донбассе

Суд удовлетворил жалобу отца погибшего под Зайцево морпеха Ярослава Журавля и обязал Государственное бюро расследований (ГБР) начать производство о якобы совершении президентом Владимиром Зеленским действий, в результате которых бойца не удалось спасти.

Об этом сообщил волонтер Глеб Бабич на своей странице в Facebook. Он отметил, что соответствующее постановление принял Печерский районный суд Киева. Ранее Сергей Журавель обращался непосредственное в ГБР, однако там в открытии производства ему отказали (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"Первая, маленькая, но – победа в деле Ярослава Журавля. Печерский суд удовлетворил жалобу отца Сергея Журавля на ГБР. Которое отказалось возбуждать дело по расследованию действий и бездействия Зеленского, которые привели к гибели морпеха. Суд обязал ГБР внести заявление в единый реестр, и начать следственные действия, к которым их обязывает закон", – написал Бабич.

Издание "Цензор.нет" опубликовало копии поданного отцом Журавля иска против Зеленского.

В нем говорится, что президент приказал главнокомандующему Вооруженных сил Руслану Хомчаку "запретить привлечение личного состава подразделений специального назначения для дальнейшего проведения спасательно-поисковых мероприятий" у населенного пункта Зайцево Донецкой области. Именно поэтому, как указано в иске, и погиб Ярослав Журавель.

Кроме того, в документе отец военного указал, что Зеленский как главнокомандующий отдал соответствующий приказ, потому что хотел привлечь внимание общественности к "собственным ошибочным убеждениям о возможности прекращения агрессии РФ против Украины путем запрета подразделений ООС по назначению вдоль линии разграничения".

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