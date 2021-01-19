ГБР объявило подозрение Тупицкому

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) предъявили подозрение отстраненному от должности председателю Конституционного суда Александру Тупицкому в совершении уголовных преступлений против правосудия.

В частности, за заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, и подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний. Об этом сообщает пресс-служба ГБР в Facebook.

"Пренебрегая требованиями Конституции Украины и положениями Уголовно-процессуального кодекса Украины, действуя с целью препятствования установлению истины в уголовном производстве, в котором он является подозреваемым, этот судья продолжает прибывать на рабочее место, препятствовать установлению истины в уголовном производстве, предоставлению подчиненными документов по запросам органа досудебного расследования и явке лиц по повесткам следователя", – заявили в ведомстве.

Там добавили, что после сообщения о подозрении Тупицкий "иммитирует его невручение, невступление в статус подозреваемого" и посещает работу.

Кроме того, секретариат КСУ фактически превращен в юридическую фирму его председателя, поскольку последний "готовит, печатает, регистрирует, отправляет документы для главы суда", которые не имеют никакого отношения к конституционному судопроизводству, а связанны только с его участием в уголовном производстве.

Действия Тупицкого квалифицированы ч. 2 ст. 384, ст. 386 УК Украины (заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний).

"Учитывая общественный резонанс по уголовному производству, информируем, что следователями ГБР со строгим соблюдением требований действующего законодательства Украины принимаются исчерпывающие меры по обеспечению выполнения Указа Президента Украины от 29 декабря 2020 № 607/2020, согласно которому последний (Тупицкий. – Ред.) в течение двух месяцев не имеет права выполнять полномочия судьи КСУ и его председателя и находиться в помещении данного суда", – подчеркнули в ГБР.

Там также отметили, что другим путем, кроме как отстранением от должности, невозможно предотвратить риски воздействия Тупицкого на других свидетелей в этом уголовном производстве – сотрудников КСУ, для предотвращения предоставлению ими документов на запрос следователя, явки на допрос и тому подобное.

Напомним, что 18 января сотрудники Управления государственной охраны не пропустили в здание КСУ его отстраненного председателя Александра Тупицкого. В заявлении указано, что судья назвал такие действия еще одной попыткой противоправного вмешательства в его профессиональную деятельность.

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